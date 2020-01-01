«Она ест чеснок»: Кэмерон Диаз рассказала, чем кормит годовалую дочь

Американская актриса Кэмерон Диаз рассказала о вкусовых предпочтениях своей дочери.

Кэмерон Диаз рассказала, чем кормит годовалую дочь instagram.com/camerondiaz

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48-летняя актриса Кэмерон Диаз стала героиней нового выпуска шоу Рэйчел Рэй, в котором рассказала о том, что любит готовить. Знаменитость упомянула, что также готовит для годовалой доченьки, которая появилась на свет в январе этого года:

«Первые четыре месяца я готовила для каждого приема пищи. А потом стала думать: „Может, все-таки закажем на этот раз еду“. Но все равно чаще всего я готовлю сама. Я люблю готовить. Это язык моей любви. Мне нравится готовить для мужа и для ребенка, это просто невероятно».

Также Диаз призналась, что не следует традиционному меню, которое предназначено для детей, а экспериментирует с пищей. Более того, ее дочурка Рэддикс уже имеет особые предпочтения в еде:

«Ненавижу, когда люди упрощают детское меню. У нас — никаких пюре. Она никогда не ела пюре. Наша дочь с первых дней жизни ест чеснок, представляете? И она просто обожает травы, я во все кладу тимьян, укроп, шалфей», — сказала Кэмерон и добавила, что также в рационе Рэддикс есть субпродукты.

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