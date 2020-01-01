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«Волочкова может позавидовать»: Леся Никитюк похвасталась стройными ножками

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Леся Никитюк похвасталась стройными ножками
Леся Никитюк похвасталась стройными ножками
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где закинула ноги на судейский стол. На кадре знаменитость запечатлела свои длинные ножки на проекте «Танці з зірками 2020». Леся, без стеснения, закинула ноги на стол, за которым сидят судьи проекта. И подписала провокационное фото Никитюк так:

«Расслабление».

Поклонники восхитились длинными ногами любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Какие ноги! Волочкова может позавидовать!»

«Твои ноги – это конечно огонь».

«Волочкова со своими ногами отдыхает».

«Какие ножки! Бомба!»

«Эти шикарные ноги даже бляха на туфлях не испортила».

Напомним, что совсем недавно Леся Никитюк призналась, что ставит телевизионную карьеру на паузу, чтобы попробовать себя в бизнесе. Однако телеведущая продолжила активно транслировать свою жизнь в социальных сетях и появляться на различных шоу.

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Теги: Леся Никитюк, телеведущая, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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