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Это любовь: Тина Кунаки поделилась трогательным фото с мужем Венсаном Касселем

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Известная модель Тина Кунаки поделилась с подписчиками милым фото со звездным мужем.

Тина Кунаки поделилась трогательным фото с мужем Венсаном Касселем
Тина Кунаки поделилась трогательным фото с мужем Венсаном Касселем
instagram.com/tinakunakey

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Популярная модель Тина Кунаки на своей странице в Инстаграм опубликовала нежный снимок с Венсаном Касселем в честь его 54-летия. На кадре запечатлен момент, где девушка вот-вот поцелуется с актером. Несмотря на довольно большую разницу в возрасте (31 год), звездная семья счастлива вместе. Они воспитывают совместную дочь Амазони, и сейчас отдыхают на пляже в Бразилии, наслаждаясь друг другом.

Трогательный снимок Тина подписала так:

«С днем рождения, малыш! Я тебя люблю».

Кунаки активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, делясь яркими моментами и откровенными снимками. Взрослый муж не против увлечения молодой супруги, ведь под каждым пикантным снимком он оставляет комментарий.

Напомним, что 24 августа2018 года Тина и Кассель поженились спустя два года отношений. Свадьба была только для своих, но и от фотографов Венсан и Тина не прятались.

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Теги: Тина Кунаки, фото, Венсан Кассель, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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