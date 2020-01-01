Мочалка для душа: Тайру Бэнкс раскритиковали за пышное платье

Американская супермодель Тайра Бэнкс попала под волну критики из-за неудачного наряда.

Тайру Бэнкс раскритиковали за пышное платье instagram.com/tyrabanks

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Известная модель Тайра Бэнкс поразила поклонников своим стилем, надев платье, которое напоминает мочалку для душа. Фанаты поспешили обсуждать необычное платье в социальных сетях, нелестно выражаясь о вкусе знаменитости. 46-летняя модель любит удивлять зрителей смелыми обликами, поэтому ее сравнивали и со Статуей Свободы, и с Mortal Kombat. У Бэнкс выработался иммунитет к негативу, так что критику она пропускает мимо себя. А вот подписчики с радостью обсуждают ее смелые образы, не подбирая слов:

«Вы тоже можете сшить платье, как у Тайры, просто нужно несколько таких коробок». «Следующая топ-модель Америки». «Платье Тайры Бэнкс! Я ждала, что сегодня вечером из-под этого голубого платья с перьями выйдет группа детей».

Сама Тайра поделилась с поклонниками, как она выбирала обувь для финала «Танцев со звездами»:

«Подкрадываюсь к вам в этих кроссовках под моим голубым платьем от кутюр».

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