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Мочалка для душа: Тайру Бэнкс раскритиковали за пышное платье

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Американская супермодель Тайра Бэнкс попала под волну критики из-за неудачного наряда.

Тайру Бэнкс раскритиковали за пышное платье
Тайру Бэнкс раскритиковали за пышное платье
instagram.com/tyrabanks

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Известная модель Тайра Бэнкс поразила поклонников своим стилем, надев платье, которое напоминает мочалку для душа. Фанаты поспешили обсуждать необычное платье в социальных сетях, нелестно выражаясь о вкусе знаменитости. 46-летняя модель любит удивлять зрителей смелыми обликами, поэтому ее сравнивали и со Статуей Свободы, и с Mortal Kombat. У Бэнкс выработался иммунитет к негативу, так что критику она пропускает мимо себя. А вот подписчики с радостью обсуждают ее смелые образы, не подбирая слов:

«Вы тоже можете сшить платье, как у Тайры, просто нужно несколько таких коробок».

«Следующая топ-модель Америки».

«Платье Тайры Бэнкс! Я ждала, что сегодня вечером из-под этого голубого платья с перьями выйдет группа детей».

Сама Тайра поделилась с поклонниками, как она выбирала обувь для финала «Танцев со звездами»:

«Подкрадываюсь к вам в этих кроссовках под моим голубым платьем от кутюр».

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Теги: Тайра Бэнкс, модель, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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