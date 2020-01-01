Мочалка для душа: Тайру Бэнкс раскритиковали за пышное платье
Читай также: «Уставшая мама»: Регина Тодоренко поделилась милым фото с сыном
Известная модель Тайра Бэнкс поразила поклонников своим стилем, надев платье, которое напоминает мочалку для душа. Фанаты поспешили обсуждать необычное платье в социальных сетях, нелестно выражаясь о вкусе знаменитости. 46-летняя модель любит удивлять зрителей смелыми обликами, поэтому ее сравнивали и со Статуей Свободы, и с Mortal Kombat. У Бэнкс выработался иммунитет к негативу, так что критику она пропускает мимо себя. А вот подписчики с радостью обсуждают ее смелые образы, не подбирая слов:
«Вы тоже можете сшить платье, как у Тайры, просто нужно несколько таких коробок».
«Следующая топ-модель Америки».
«Платье Тайры Бэнкс! Я ждала, что сегодня вечером из-под этого голубого платья с перьями выйдет группа детей».
Сама Тайра поделилась с поклонниками, как она выбирала обувь для финала «Танцев со звездами»:
«Подкрадываюсь к вам в этих кроссовках под моим голубым платьем от кутюр».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Светлана Лобода показала пышный бюст на берегу моря
- Оля Полякова показала, как квасит со звездными подругами
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил