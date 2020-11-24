«Уставшая мама»: Регина Тодоренко поделилась милым фото с сыном

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками милым снимком.

Регина Тодоренко поделилась милым фото с сыном instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала нежное фото с сыном. На кадре знаменитость запечатлела себя с Майклом во время прогулки. Мама с сыном выглядят очень счастливо, широко улыбаясь. Под публикацией звезда призналась, что устала из-за большого количества съемок, однако муж с сыном мотивируют ее не падать духом:

«Уставшая мама Регина, но счастливая 😃, потому что сегодня, когда я уходила на работу, сын пожелал мне : «УдаЦи и победИ», а муж @vladtopalovofficial намазал спину разогревающей мазью и сделал массаж🙈😍. Вот оно счастье в мелочах) вот она - мотивация!»

Поклонники умилились семейным снимком, и рассыпались в комплиментах:

«Сладуны». «Какие вы милые». «Какие вы с Майклом классные!» «Какие же вы счастливые и классные». «Какой сладкий медвежонок и красивая, счастливая мама».

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