«Уставшая мама»: Регина Тодоренко поделилась милым фото с сыном
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала нежное фото с сыном. На кадре знаменитость запечатлела себя с Майклом во время прогулки. Мама с сыном выглядят очень счастливо, широко улыбаясь. Под публикацией звезда призналась, что устала из-за большого количества съемок, однако муж с сыном мотивируют ее не падать духом:
«Уставшая мама Регина, но счастливая 😃, потому что сегодня, когда я уходила на работу, сын пожелал мне : «УдаЦи и победИ», а муж @vladtopalovofficial намазал спину разогревающей мазью и сделал массаж🙈😍. Вот оно счастье в мелочах) вот она - мотивация!»
Поклонники умилились семейным снимком, и рассыпались в комплиментах:
«Сладуны».
«Какие вы милые».
«Какие вы с Майклом классные!»
«Какие же вы счастливые и классные».
«Какой сладкий медвежонок и красивая, счастливая мама».
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