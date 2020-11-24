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«Уставшая мама»: Регина Тодоренко поделилась милым фото с сыном

Комментариев: 1
Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками милым снимком.

Регина Тодоренко поделилась милым фото с сыном
Регина Тодоренко поделилась милым фото с сыном
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала нежное фото с сыном. На кадре знаменитость запечатлела себя с Майклом во время прогулки. Мама с сыном выглядят очень счастливо, широко улыбаясь. Под публикацией звезда призналась, что устала из-за большого количества съемок, однако муж с сыном мотивируют ее не падать духом:

«Уставшая мама Регина, но счастливая 😃, потому что сегодня, когда я уходила на работу, сын пожелал мне : «УдаЦи и победИ», а муж @vladtopalovofficial намазал спину разогревающей мазью и сделал массаж🙈😍. Вот оно счастье в мелочах) вот она - мотивация!»

Поклонники умилились семейным снимком, и рассыпались в комплиментах:

«Сладуны».

«Какие вы милые».

«Какие вы с Майклом классные!»

«Какие же вы счастливые и классные».

«Какой сладкий медвежонок и красивая, счастливая мама».

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Теги: Регина Тодоренко, певица, фото, сын, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.11.2020, 15:13
Оценка:  0
гость
РЕГИНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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