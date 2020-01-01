Ани Лорак оказалась в центре любовных переживаний

Ани Лорак представила новый видеоклип.

В новом видео Ани Лорак предстает как некий наблюдатель и олицетворение душевности, незримого голоса, который есть в каждом из нас. Она сопереживает героям и хочет донести важную истину.

«Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь так или иначе немыслима без страданий. Неважно, какой опыт вы получили, даже если однажды вам сделали больно. Жизнь продолжается. Любовь все равно прекрасна. Нужно сохранять способность любить, открывать свою душу, ведь в этом и заключается главный смысл», – размышляет певица.

События в клипе разворачиваются на закрытой вечеринке, в доме, увлекающем своим антуражем и разнообразием персонажей. Истории героев переплетаются между собой, раскрывая всю палитру чувств между людьми: от страсти до разочарования, от привязанности до безразличия, от счастья до безысходности. Все как в обычной жизни – контраст эмоций и ощущение, что личные переживания важнее чьих-то других.

Отдельное внимание привлекают яркие, экстравагантные fashion-луки гостей вечеринки и кардинально противоположные образы Ани Лорак, которые были созданы дизайнером Ксенией Авакян специально для этого видео. Первый – светлый, напоминающий о том, что любовь – это созидание, возрождение. Второй – дерзкий, немного эмансипированный образ богини любви.

С режиссером Александром Кураксиным артистка работает впервые, но сотрудничество с новой командой получилось весьма органичным.

«Сюжет клипа родился практически сразу, как и представление о локации, где должны проходить съемки. Изучив творчество Ани Лорак, нам захотелось привнести новое видение, показать артиста с другой стороны, и тем самым удивить поклонников – это было главной задачей. Мы не стремились показать обычный хэппи-энд, ведь жизнь более многогранна. И даже страдания зачастую ведут к чему-то большему и светлому», – рассказывает режиссер.

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