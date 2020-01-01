Лучший лайфхак: Настя Каменских рассказала, как избавиться от негативных мыслей
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где рассказала фанатам, как избавляться от негативных мыслей. По словам знаменитости, этим лайфхаком мало кто пользуется, что очень зря, поскольку он действительно эффективный:
«Если в вашу голову лезут нежеланные мысли и переполняют эмоции, чувства, просто берите блокнот, ручку и пишите все, что накипело. Например, вы с кем-то поссорились, а прощение попросить нет возможности – запишите, что чувствуете и что хотите сказать».
Каменских уверяет, что такой примитивный совет может оказать большую психологическую помощь, если им воспользоваться.
Поклонники поблагодарили Настю за то, что делится полезной информацией, и рассыпались в комплиментах:
«Какая же ты красивая! А совет попробую».
«Супер совет!»
«Красотка Настя».
«Круто, спасибо за совет».
«Вы очень красивая».
«Настя, какая ты худышка стала! Здоровья тебе».
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