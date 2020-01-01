Лучший лайфхак: Настя Каменских рассказала, как избавиться от негативных мыслей

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками полезным советом.

Настя Каменских рассказала, как избавиться от негативных мыслей instagram.com/kamenskux

Читай также: Неудачное платье: Тина Кароль шокировала поклонников откровенным нарядом

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где рассказала фанатам, как избавляться от негативных мыслей. По словам знаменитости, этим лайфхаком мало кто пользуется, что очень зря, поскольку он действительно эффективный:

«Если в вашу голову лезут нежеланные мысли и переполняют эмоции, чувства, просто берите блокнот, ручку и пишите все, что накипело. Например, вы с кем-то поссорились, а прощение попросить нет возможности – запишите, что чувствуете и что хотите сказать».

Каменских уверяет, что такой примитивный совет может оказать большую психологическую помощь, если им воспользоваться.

Поклонники поблагодарили Настю за то, что делится полезной информацией, и рассыпались в комплиментах:

«Какая же ты красивая! А совет попробую». «Супер совет!» «Красотка Настя». «Круто, спасибо за совет». «Вы очень красивая». «Настя, какая ты худышка стала! Здоровья тебе».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.