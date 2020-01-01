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Лучший лайфхак: Настя Каменских рассказала, как избавиться от негативных мыслей

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками полезным советом.

Настя Каменских рассказала, как избавиться от негативных мыслей
Настя Каменских рассказала, как избавиться от негативных мыслей
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где рассказала фанатам, как избавляться от негативных мыслей. По словам знаменитости, этим лайфхаком мало кто пользуется, что очень зря, поскольку он действительно эффективный:

«Если в вашу голову лезут нежеланные мысли и переполняют эмоции, чувства, просто берите блокнот, ручку и пишите все, что накипело. Например, вы с кем-то поссорились, а прощение попросить нет возможности – запишите, что чувствуете и что хотите сказать».

Каменских уверяет, что такой примитивный совет может оказать большую психологическую помощь, если им воспользоваться.

Поклонники поблагодарили Настю за то, что делится полезной информацией, и рассыпались в комплиментах:

«Какая же ты красивая! А совет попробую».

«Супер совет!»

«Красотка Настя».

«Круто, спасибо за совет».

«Вы очень красивая».

«Настя, какая ты худышка стала! Здоровья тебе».

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Теги: Настя Каменских, певица, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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