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"Штамп не обязателен": Разведенная Алина Гросу заговорила о втором браке

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Певица Алина Гросу рассекретила, почему разрыв с мужем ей дался нелегко.
"Штамп не обязателен": Разведенная Алина Гросу заговорила о втором браке
"Штамп не обязателен": Разведенная Алина Гросу заговорила о втором браке
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу, которая на днях сообщила, что переболела коронавирусом, высказалась о своей личной жизни после развода.

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Так, в интервью для издания “Собеседник“ Алина призналась, то была очень привязана к Александру Комкову как к близкому человеку, ведь они были знакомы более 5 лет. Однако, как мужа отпустила его спокойно.

“Как мужа, возлюбленного, я, наверное, Сашу отпустила спокойно. Но как просто человека мне его потерять было очень сложно. Мы же 24 часа в сутки были с ним на связи в течение пяти лет. Это не совсем все просто. Но об этом браке я не жалею. Те месяцы, которые я прожила в качестве жены, были для меня счастливыми“, - разоткровенничалась певица.

25-летняя звезда заявила, что ко второму браку она подойдет более серьезно. В то же время Алина отметила, что штамп в паспорте не обязателен.

“Думаю, для отношений штамп не обязателен. Мне бы хотелось к следующему браку подойти с головой, чтобы второй брак стал уже более долговечным и последним в моей жизни“, - призналась Алина.

Кроме того, Гросу рассекретила, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

“Он должен быть искренним, открытым, честным, с чувством юмора, с интеллектом. Нужно, чтобы наши взгляды на жизнь совпадали и мы смотрели в одну сторону, чтобы с человеком было комфортно, весело и хорошо в любую минуту“, - сказала артистка.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: sobesednik.ru

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