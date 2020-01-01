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Неудачное платье: Тина Кароль шокировала поклонников откровенным нарядом

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантными фото.

Тина Кароль шокировала поклонников откровенным нарядом
Тина Кароль шокировала поклонников откровенным нарядом
instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в откровенном образе. На кадрах знаменитость запечатлена в черном силуэтном платье с глубокими вырезами на талии и в зоне декольте. Образ артистка дополнила длинными перчатками, собранными волосами, которые украшают стразы, и сдержанным макияжем. Соблазнительный наряд оголяет спину певицы и подчеркивает стройную фигуру.

Поклонники восхитились сексуальностью любимой исполнительницы, однако некоторые фанаты отметили, что данный образ перешел черту откровенности:

«Мой идеал!»

«Божественное создание».

«Это слишком».

«Платье неудачное, как и большинство предыдущих. В нем очень заметно, когда втягиваешь живот, честно. Найдите себе нормального стилиста».

«Какой это окей? Это уже не окей».

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Теги: Тина Кароль, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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