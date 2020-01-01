Неудачное платье: Тина Кароль шокировала поклонников откровенным нарядом

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантными фото.

Тина Кароль шокировала поклонников откровенным нарядом instagram.com/tina_karol

Читай также: Очень мило: “Ангел“ Victoria's Secret показала, как готовится к родам первенца

Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в откровенном образе. На кадрах знаменитость запечатлена в черном силуэтном платье с глубокими вырезами на талии и в зоне декольте. Образ артистка дополнила длинными перчатками, собранными волосами, которые украшают стразы, и сдержанным макияжем. Соблазнительный наряд оголяет спину певицы и подчеркивает стройную фигуру.

Поклонники восхитились сексуальностью любимой исполнительницы, однако некоторые фанаты отметили, что данный образ перешел черту откровенности:

«Мой идеал!» «Божественное создание». «Это слишком». «Платье неудачное, как и большинство предыдущих. В нем очень заметно, когда втягиваешь живот, честно. Найдите себе нормального стилиста». «Какой это окей? Это уже не окей».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.