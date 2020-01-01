Неудачное платье: Тина Кароль шокировала поклонников откровенным нарядом
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в откровенном образе. На кадрах знаменитость запечатлена в черном силуэтном платье с глубокими вырезами на талии и в зоне декольте. Образ артистка дополнила длинными перчатками, собранными волосами, которые украшают стразы, и сдержанным макияжем. Соблазнительный наряд оголяет спину певицы и подчеркивает стройную фигуру.
Поклонники восхитились сексуальностью любимой исполнительницы, однако некоторые фанаты отметили, что данный образ перешел черту откровенности:
«Мой идеал!»
«Божественное создание».
«Это слишком».
«Платье неудачное, как и большинство предыдущих. В нем очень заметно, когда втягиваешь живот, честно. Найдите себе нормального стилиста».
«Какой это окей? Это уже не окей».
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