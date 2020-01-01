Очень мило: "Ангел" Victoria's Secret показала, как готовится к родам первенца

Нидерландская топ-модель Роми Стрейд поделилась с подписчиками личным видео.

Роми Стрейд Victoria's Secret показала, как готовится к родам первенца instagram.com/romeestrijd

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“Ангел“ Victoria's Secret Роми Стрейд на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где продемонстрировала округлившийся животик. На кадрах знаменитость качается на фитболе, обхватив руками довольно большой живот. Девушка позировала в черной кофте, которую приподняла, и лосинах. Образ Роми дополнила светлой вязаной шапкой и золотистой цепочкой. Также модель распустила длинные волосы и сделала легкий макияж, с акцентом на розовые губы.

Роми часто радует своих фанатов яркими моментами из своей жизни, активно транслируя события в социальных сетях. Девушка сделала откровенную «беременную» фотосессию, где предстала полностью обнаженной.

Стрейд призналась, что роды должны начаться приблизительно через три недели. А пока девушка наслаждается интересным положением, много гуляет на свежем воздухе и уже купила детскую кроватку.

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