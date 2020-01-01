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Тарабарова растрогала Сеть новым роликом с 2-месячной дочерью

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Певица Светлана Тарабарова опубликовала милое видео с меленькой дочерью Марией.
Тарабарова растрогала Сеть новым роликом с 2-месячной дочерью
Тарабарова растрогала Сеть новым роликом с 2-месячной дочерью
instagram.com/tarabarova

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова, которая ранее была солисткой группы “Real O“, поделилась милым видео с маленькой дочерью Марией. В понедельник, 23 ноября, девочке исполнилось два месяца.

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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя звездная мама опубликовала ролик, где она сначала демонстрирует на камеру беременный животик в обтягивающем платье. Позже Тарабарова в этом же наряде появляется с новорожденной дочерью на руках. При этом знаменитость поет свой хит “Сонечко“.

“Марії сьогодні 2 місяці) Два щасливих місяці, які змінили нас всіх 😊 Два місяці, я мама не тільки хлопчика, а і дівчинки. Повірити й досі не можу)“, - поделилась эмоциями Светлана.

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Теги: Светлана Тарабарова, TARABAROVA
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Источник: ivonа bigmir)net

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