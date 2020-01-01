Повзрослевшая дочь Елены Кравец поразила сходством с матерью
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Звездная дочь Мария Кравец на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала с обновленной прической. На кадре девушка запечатлела себя с новым цветом волос, который намного темнее натурального. На этом эксперименты с внешностью не закончились, ведь девушка сделала нежный макияж с помощью маминой косметики.
Свое фото Мария подписала так:
«Накрасилась маминой косметикой».
Поклонники восхитились красотой девушки, отметив внешнее сходство с мамой, однако и без критики не обошлось:
«Машка, ты такая красивая! Глаз не оторвать».
«А выглядишь как та же Машка в 40».
«Безупречная и роскошная».
«А тебе идёт мамина косметика».
«И стала маминого возраста».
«Фантастическая женщина».
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