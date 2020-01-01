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Повзрослевшая дочь Елены Кравец поразила сходством с матерью

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Юная дочь известной украинской актрисы Елены Кравец поразила поклонников внешним сходством с матерью.

Повзрослевшая дочь Елены Кравец поразила сходством с матерью
Повзрослевшая дочь Елены Кравец поразила сходством с матерью
instagram.com/ma_kravets

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Звездная дочь Мария Кравец на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала с обновленной прической. На кадре девушка запечатлела себя с новым цветом волос, который намного темнее натурального. На этом эксперименты с внешностью не закончились, ведь девушка сделала нежный макияж с помощью маминой косметики.

Свое фото Мария подписала так:

«Накрасилась маминой косметикой».

Поклонники восхитились красотой девушки, отметив внешнее сходство с мамой, однако и без критики не обошлось:

«Машка, ты такая красивая! Глаз не оторвать».

«А выглядишь как та же Машка в 40».

«Безупречная и роскошная».

«А тебе идёт мамина косметика».

«И стала маминого возраста».

«Фантастическая женщина».

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Теги: Мария Кравец, Елена Кравец, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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