Юная дочь известной украинской актрисы Елены Кравец поразила поклонников внешним сходством с матерью.

Повзрослевшая дочь Елены Кравец поразила сходством с матерью instagram.com/ma_kravets

Читай также: Кайли Дженнер засветила свои прелести в бархатном монокини с вырезом

Звездная дочь Мария Кравец на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала с обновленной прической. На кадре девушка запечатлела себя с новым цветом волос, который намного темнее натурального. На этом эксперименты с внешностью не закончились, ведь девушка сделала нежный макияж с помощью маминой косметики.

Свое фото Мария подписала так:

«Накрасилась маминой косметикой».

Поклонники восхитились красотой девушки, отметив внешнее сходство с мамой, однако и без критики не обошлось:

«Машка, ты такая красивая! Глаз не оторвать». «А выглядишь как та же Машка в 40». «Безупречная и роскошная». «А тебе идёт мамина косметика». «И стала маминого возраста». «Фантастическая женщина».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.