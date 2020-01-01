Это шок: Кристина Решетник призналась, на сколько килограмм поправилась во время беременности

Жена украинского телеведущего Кристина Решетник поделилась с подписчиками «беременным» фото.

Кристина Решетник призналась, на сколько килограмм поправилась во время беременности instagram.com/kristina_reshetnik

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Супруга неизменного ведущего шоу «Холостяк» Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в пижаме. На кадре знаменитость предстала в домашнем наряде, продемонстрировав округлившийся животик. Под публикацией девушка призналась, что во время третьей беременности набрала очень мало килограмм:

«Парадокс. Третя вагітність, а я набрала найменше кілограмів.

Якщо попередні рази - по 8 кг, то зараз - тільки 6 кг 😊 Реально, останні місяці змушую себе їсти))».

Поклонники были шокированы, увидев такую маленькую цифру, и восхитились миниатюрностью Кристины:

«Ничего себе!» «Кристи, класс!» «Ты – моя героиня! Такая хрупкая». «Красавица. Счастья Вам». «Круто, какая умничка!»

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