Это шок: Кристина Решетник призналась, на сколько килограмм поправилась во время беременности
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Супруга неизменного ведущего шоу «Холостяк» Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в пижаме. На кадре знаменитость предстала в домашнем наряде, продемонстрировав округлившийся животик. Под публикацией девушка призналась, что во время третьей беременности набрала очень мало килограмм:
«Парадокс. Третя вагітність, а я набрала найменше кілограмів.
Якщо попередні рази - по 8 кг, то зараз - тільки 6 кг 😊 Реально, останні місяці змушую себе їсти))».
Поклонники были шокированы, увидев такую маленькую цифру, и восхитились миниатюрностью Кристины:
«Ничего себе!»
«Кристи, класс!»
«Ты – моя героиня! Такая хрупкая».
«Красавица. Счастья Вам».
«Круто, какая умничка!»
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