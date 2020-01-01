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Это шок: Кристина Решетник призналась, на сколько килограмм поправилась во время беременности

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Жена украинского телеведущего Кристина Решетник поделилась с подписчиками «беременным» фото.

Кристина Решетник призналась, на сколько килограмм поправилась во время беременности
Кристина Решетник призналась, на сколько килограмм поправилась во время беременности
instagram.com/kristina_reshetnik

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Супруга неизменного ведущего шоу «Холостяк» Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в пижаме. На кадре знаменитость предстала в домашнем наряде, продемонстрировав округлившийся животик. Под публикацией девушка призналась, что во время третьей беременности набрала очень мало килограмм:

«Парадокс. Третя вагітність, а я набрала найменше кілограмів.
Якщо попередні рази - по 8 кг, то зараз - тільки 6 кг 😊 Реально, останні місяці змушую себе їсти))».

Поклонники были шокированы, увидев такую маленькую цифру, и восхитились миниатюрностью Кристины:

«Ничего себе!»

«Кристи, класс!»

«Ты – моя героиня! Такая хрупкая».

«Красавица. Счастья Вам».

«Круто, какая умничка!»

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Теги: Кристина Решетник, фото, беременность, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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