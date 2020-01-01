Олег Выговский сообщил в соцсетях о том, что заболел COVID-19 .

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Олег Выговский поделился со своими подписчиками в Instagram печальным известием.

Украинский актер и популярный блогер сообщил, что заболел коронавирусом.

Актер из сериала «Школа» заразился коронавирусом

Звезда сериала «Школа» обратился к своим поклонникам в сторис, пообещав публиковать ежедневно посты, где будет делиться о состоянии своего здоровья.

В комментариях к посту подписчики пишут пожелания скорейшего выздоровления, а также шутят, что теперь он настоящий принц.

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