Актер из сериала «Школа» заразился коронавирусом
Олег Выговский сообщил в соцсетях о том, что заболел COVID-19 .
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Олег Выговский поделился со своими подписчиками в Instagram печальным известием.
Украинский актер и популярный блогер сообщил, что заболел коронавирусом.
Звезда сериала «Школа» обратился к своим поклонникам в сторис, пообещав публиковать ежедневно посты, где будет делиться о состоянии своего здоровья.
В комментариях к посту подписчики пишут пожелания скорейшего выздоровления, а также шутят, что теперь он настоящий принц.
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