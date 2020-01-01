Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Актер из сериала «Школа» заразился коронавирусом

Комментариев: 0
Олег Выговский сообщил в соцсетях о том, что заболел COVID-19 .
Актер из сериала «Школа» заразился коронавирусом
Актер из сериала «Школа» заразился коронавирусом

Читай также: Майк Тайсон встал на защиту 13-летней трансгендерной девочкиt

Олег Выговский поделился со своими подписчиками в Instagram печальным известием.

Украинский актер и популярный блогер сообщил, что заболел коронавирусом.

Актер из сериала «Школа» заразился коронавирусом
Актер из сериала «Школа» заразился коронавирусом

Звезда сериала «Школа» обратился к своим поклонникам в сторис, пообещав публиковать ежедневно посты, где будет делиться о состоянии своего здоровья.

В комментариях к посту подписчики пишут пожелания скорейшего выздоровления, а также шутят, что теперь он настоящий принц.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Олег Выговский, сериал Школа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь