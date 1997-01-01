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Редкий кадр: Надежда Мейхер впервые показала своего 18-летнего сына

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Украинская певица Надежда Мейхер показала своего повзрослевшего сына.

Надежда Мейхер впервые показала своего 18-летнего сына
Надежда Мейхер впервые показала своего 18-летнего сына
instagram.com/nadyameiher

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Участница проекта «Танці з зірками 2020» Надежда Мейхер воспитывает троих детей – дочерей Анну и Марию и сына Игоря. Знаменитость против того, чтобы жизнь детей становилась публичной, поэтому оберегает их от лишних глаз. Однако, несмотря на свои предубеждения, артистка все же показала дочерей общественности в 11-м эфире шоу, где малышки станцевали вместе со своей мамой.

А в полуфинале шоу поддержать маму решил 18-летний сын Мейхер. Парень признался, что переживает за свою маму, которая много времени и сил тратит на этот проект:

“Я хвилююсь за маму. Кожного дня про неї думаю: як же вона себе почуває на паркеті, чи не втомилась вона“.

Также Юрий Горбунов рассказал о том, что помнит звездного сына еще 4-летним мальчиком, который капризничал и мешал съемочному процессу:

«Здоровий дорослий дядько з вусами. Я з ним познайомився, коли йому було, напевно, чотири роки. Він капризував, бігав по студії. Тепер дорослий наречений».

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Теги: Надежда Мейхер, видео, сын, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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