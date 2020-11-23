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Майк Тайсон встал на защиту 13-летней трансгендерной девочки

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Американский боксер Майк Тайсон защитил 13-летнюю дочь популярного баскетболиста.

Майк Тайсон встал на защиту 13-летней трансгендерной девочки
Майк Тайсон встал на защиту 13-летней трансгендерной девочки
instagram.com/miketyson

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Известный боксер Майк Тайсон в одной из записи своего подкаста заступился за семью баскетболиста Дуэйна Уэйда из-за нападок на его трансгендерного ребенка. Дело в том, что рэпер Бузи Бадэзз негативно высказался о ребенке Дуэйна, а Майк не смог оставить это без внимания:

«Я высказался о его семье, потому что меня задела критика его ребенка. Это же ребенок. Меня это обидело», - сказал Тайсон.

Уэйд поблагодарил Майка за поддержку его семье, отметив, что он очень мудрый:

«Мы лично говорили с Майком несколько месяцев назад. Мне нравится его позиция: он не пытается быть совершенным. Он учится. Он очень умный. Он прекрасно образован и многое вынес из жизненного опыта. Мне было очень приятно, что он высказался насчет моей семьи», — поделился Дуэйн в интервью Central Ave.

Напомним, что 13-летний сын Уэйда Зайон заявил, что он девочка и попросил называть его Зайя:

«Когда сыну было три года, мы с женой заметили, что он „не на той волне“, в отличие от своего старшего брата. Тогда я посмотрел в зеркало и сказал себе: „Что будет, если твой сын придет к тебе и скажет, что он гей? Что ты будешь делать? Что ты почувствуешь? Проблема не в нем. Он знает, кто он. А ты знаешь, кто ты?“» — рассказывал в одном из интервью Дуэйн.

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Теги: Майк Тайсон, боксер, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  23.11.2020, 20:12
Оценка:  -1
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Саша Усик тоже пида рок, долбится в пукан и рот. Но мы его уважаем, парень то наш, русский, православный. Постоянно крестится.
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