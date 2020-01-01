«Танцы на крови»: Надю Дорофееву раскритиковали за новый клип

Украинская певица Надя Дорофеева попала под волну критики за премьеру нового клипа.

Надю Дорофееву раскритиковали за новый клип instagram.com/nadyadorofeeva

Читай также: «Моя навсегда»: Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену с Днем рождения

Популярная исполнительница Надя Дорофеева недавно попробовала себя в роли сольной артистки и презентовала новую песню и клип. Несмотря на первые позиции песни в чартах, многие фанаты раскритиковали ее работу. Причиной негодования со стороны подписчиков стали танцы артистки на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни, где убивали участников Революции достоинства:

«По всей стране не нашлось другого места, чтобы снять клип, в котором она танцует именно там, где убивали людей, — говорит общественный деятель Сергей Стерненко, который посвятил этому блог. — Я сначала подумал «Может это такая случайность?»

Поклонники поддержали блогера, и высказали свое мнение в комментариях:

«Хорошая заявочка на начало карьеры «Ани Лорак». «Лучший бойкот — не слушать, не покупать, не подписываться, не лайкать и так далее». «Просто вспомните, кто ее продюсер». «Это просто какое-то олицетворение тупости, неуклюжести и безумия».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.