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«Танцы на крови»: Надю Дорофееву раскритиковали за новый клип

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Украинская певица Надя Дорофеева попала под волну критики за премьеру нового клипа.

Надю Дорофееву раскритиковали за новый клип
Надю Дорофееву раскритиковали за новый клип
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева недавно попробовала себя в роли сольной артистки и презентовала новую песню и клип. Несмотря на первые позиции песни в чартах, многие фанаты раскритиковали ее работу. Причиной негодования со стороны подписчиков стали танцы артистки на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни, где убивали участников Революции достоинства:

«По всей стране не нашлось другого места, чтобы снять клип, в котором она танцует именно там, где убивали людей, — говорит общественный деятель Сергей Стерненко, который посвятил этому блог. — Я сначала подумал «Может это такая случайность?»

Поклонники поддержали блогера, и высказали свое мнение в комментариях:

«Хорошая заявочка на начало карьеры «Ани Лорак».

«Лучший бойкот — не слушать, не покупать, не подписываться, не лайкать и так далее».

«Просто вспомните, кто ее продюсер».

«Это просто какое-то олицетворение тупости, неуклюжести и безумия».

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Теги: Надя Дорофеева, певица, видео, личная жизнь звездеева
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Источник: ivоna bigmir)net

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