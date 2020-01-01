«Танцы на крови»: Надю Дорофееву раскритиковали за новый клип
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева недавно попробовала себя в роли сольной артистки и презентовала новую песню и клип. Несмотря на первые позиции песни в чартах, многие фанаты раскритиковали ее работу. Причиной негодования со стороны подписчиков стали танцы артистки на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни, где убивали участников Революции достоинства:
«По всей стране не нашлось другого места, чтобы снять клип, в котором она танцует именно там, где убивали людей, — говорит общественный деятель Сергей Стерненко, который посвятил этому блог. — Я сначала подумал «Может это такая случайность?»
Поклонники поддержали блогера, и высказали свое мнение в комментариях:
«Хорошая заявочка на начало карьеры «Ани Лорак».
«Лучший бойкот — не слушать, не покупать, не подписываться, не лайкать и так далее».
«Просто вспомните, кто ее продюсер».
«Это просто какое-то олицетворение тупости, неуклюжести и безумия».
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