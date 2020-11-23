«Моя навсегда»: Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену с Днем рождения

Канадский поп-R&B-певец Джастин Бибер растопил сердца поклонников трогательным признанием.

Джастин Бибер трогательно поздравил свою жену с Днем рождения instagram.com/justinbieber

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Популярный исполнитель Джастин Бибер на своей странице в Инстаграм опубликовал сердечное признание для своей возлюбленной. Знаменитость выставил серию любимых снимков с Хейли и написал нежные слова:

«Мои глаза — для тебя. Мое сердце — для тебя. Моя душа — для тебя. Моя любовь — для тебя. Мой дом там, где ты. Ты моя гавань. Я абсолютно одержим тобой и тем, какая ты. Моя главная мечта — состариться рядом с тобой. Не верится, что ты моя навсегда. С днем рождения, малышка».

Мама Бибера тоже эмоционально поздравила его супругу в Инстаграм:

«С днем рождения, Хейли! Люблю тебя. Ты подарок и благословение для нашей семьи. Какое счастье, что ты родилась! Люблю, люблю, люблю».

Совсем недавно пара отметила вторую годовщину со Дня свадьбы. Фанаты надеются на скорое пополнение в звездной семье, однако Джастин и Хейли решили пожить для себя, прежде чем заводить наследников.

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