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51-летняя Дженнифер Лопес показала шикарную фигуру в откровенном наряде

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Американская певица Дженнифер Лопес блеснула на красной дорожке в смелом образе.

51-летняя Дженнифер Лопес показала шикарную фигуру в откровенном наряде
51-летняя Дженнифер Лопес показала шикарную фигуру в откровенном наряде
instagram.com/jlo

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Популярная исполнительница Дженнифер Лопес присутствовала на церемонии вручения наград American Music Awards 2020 года. Прогуливаясь по красной дорожке, звезда продемонстрировала не только откровенный наряд, но и подтянутое тело. Для мероприятия артистка выбрала укороченный топ и юбку с разрезом от бедра, которая оголила ее стройные ноги. Облик Лопес дополнила босоножками на шпильке и блестящим клатчем. Волосы певица распустила, а макияж сделала с акцентом на глаза.

Выступила Дженнифер вместе с колумбийским певцом в жанре реггетона Малумой. Более того, они сыграли в одном фильме под названием «Выходи за меня замуж», премьера которого состоится в 2021 году. Колумбийский музыкант признался, что доволен совместной работой с Джей Ло:

«Мы уже закончили картину, записали ее в Нью-Йорке. Я уже видел небольшую часть. Это будет хорошей возможностью для моей карьеры».

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Теги: Дженнифер Лопес, певица, актриса, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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