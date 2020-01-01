Ана де Армас засветила бриллиантовое кольцо после слухов о разрыве с Аффлеком
Две недели назад в СМИ появились слухи о том, что актер, режиссер и сценарист Бен Аффлек и его возлюбленная, кубино-испанская актриса Ана де Армас расстались. Журналисты выяснили, что 48-летний Бен и 32-летняя Ана больше месяца не появлялись вместе на публике. Кроме того, Аффлек и де Армас отписались друг от друга в Инстаграм.
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Но на днях, 20 ноября, Бен и Ана были замечены на съемочной площадке в Новом Орлеане. Папарацци сфотографировали актеров, когда они мило общались и целовались на крыльце одного из домов.
На снимках Ана позировала с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Однако пока неизвестно, актриса надела кольцо для съемок в фильме или же это подарок от Бена. Отметим, что Аффлек и де Армас сейчас играют супружескую пару в киноленте “Глубокая вода“.
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