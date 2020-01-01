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Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан показал топлес-фото со Дня рождения дочери

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Британский актер Джейми Дорнан поделился с подписчиками фото с празднования Дня рождения дочери.

Джейми Дорнан показал топлес-фото со Дня рождения дочери
Джейми Дорнан показал топлес-фото со Дня рождения дочери
gettyimages.com

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Популярный актер Джейми Дорнан на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с торжества. На кадре знаменитость позирует топлес с голубой лампочкой во рту в комнате, украшенной гирляндами. Весьма неординарное фото со Дня рождения старшей дочери артист подписал так:

«Вечеринка на одного».

Модельер Тан Фрэнс в комментариях поинтересовался, что празднует Джейми:

«Что мы отмечаем?»

На что Дорнан ответил:

«Семилетие старшей дочери! На вечеринке присутствуют еще четверо, так что официально это не вечеринка на одного».

Джейми Дорнан показал топлес-фото со Дня рождения дочери
Джейми Дорнан показал топлес-фото со Дня рождения дочери
instagram.com/jamiedornan

Звездная супруга на своей странице в Инстаграм опубликовала не менее своеобразный снимок с празднования. На фото запечатлен именинный торт в виде багета.

Джейми Дорнан показал топлес-фото со Дня рождения дочери
Джейми Дорнан показал топлес-фото со Дня рождения дочери
instagram.com/awarnermusic

Поклонники не оценили внешний вид лакомства, и высказали свое мнение в комментариях:

«Девочка, которая не любит торты, но любит хлеб».

«Хлебная вечеринка?»

«Зато как удобно: и ребенок доволен, и заморачиваться с тортом не надо ».

«Странное угощение для именинницы, но выглядит мило».

«У вас уникальный ребенок».

Напомним, что Джейми Дорнан и его супруга Амелия Уорнер воспитывают троих маленьких дочерей — семилетнюю Далси, четырехлетнюю Элву и годовалую Альберту.

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Теги: Джейми Дорнан, фото, семья, дочь, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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