Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан показал топлес-фото со Дня рождения дочери
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Популярный актер Джейми Дорнан на своей странице в Инстаграм опубликовал фото с торжества. На кадре знаменитость позирует топлес с голубой лампочкой во рту в комнате, украшенной гирляндами. Весьма неординарное фото со Дня рождения старшей дочери артист подписал так:
«Вечеринка на одного».
Модельер Тан Фрэнс в комментариях поинтересовался, что празднует Джейми:
«Что мы отмечаем?»
На что Дорнан ответил:
«Семилетие старшей дочери! На вечеринке присутствуют еще четверо, так что официально это не вечеринка на одного».
Звездная супруга на своей странице в Инстаграм опубликовала не менее своеобразный снимок с празднования. На фото запечатлен именинный торт в виде багета.
Поклонники не оценили внешний вид лакомства, и высказали свое мнение в комментариях:
«Девочка, которая не любит торты, но любит хлеб».
«Хлебная вечеринка?»
«Зато как удобно: и ребенок доволен, и заморачиваться с тортом не надо ».
«Странное угощение для именинницы, но выглядит мило».
«У вас уникальный ребенок».
Напомним, что Джейми Дорнан и его супруга Амелия Уорнер воспитывают троих маленьких дочерей — семилетнюю Далси, четырехлетнюю Элву и годовалую Альберту.
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