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Григорий Решетник поделился сексуальным снимком беременной жены

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Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился с подписчиками откровенным снимком.

Григорий Решетник поделился сексуальным снимком беременной жены
Григорий Решетник поделился сексуальным снимком беременной жены
instagram.com/grisha_reshetnik

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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото своей супруги. На кадре звездная жена позирует в черном силуэтном платье с глубоким декольте. Кристина нежно обхватила руками округлившийся животик. Образ девушка дополнила легкими локонами на волосах и сдержанным макияжем.

Григорий подписал кадр так:

«Давайте почнемо цей тиждень з краси».

Поклонники восхитились чувственным фото, и рассыпались в комплиментах:

«У люблячого чоловіка дружина квітне. Дуже гарна світлина».

«Невероятная!»

«Ваша дружина втілення ніжності й жіночності. Надзвичайна!»

«Красунечка! Дуже тендітна».

«Божественно красивая!»

Напомним, что Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана и Дмитрия. Совсем скоро у пары появится третий ребенок, тоже мальчик.

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Теги: Григорий Решетник, фото, жена, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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