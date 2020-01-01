Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился с подписчиками откровенным снимком.

Григорий Решетник поделился сексуальным снимком беременной жены instagram.com/grisha_reshetnik

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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото своей супруги. На кадре звездная жена позирует в черном силуэтном платье с глубоким декольте. Кристина нежно обхватила руками округлившийся животик. Образ девушка дополнила легкими локонами на волосах и сдержанным макияжем.

Григорий подписал кадр так:

«Давайте почнемо цей тиждень з краси».

Поклонники восхитились чувственным фото, и рассыпались в комплиментах:

«У люблячого чоловіка дружина квітне. Дуже гарна світлина». «Невероятная!» «Ваша дружина втілення ніжності й жіночності. Надзвичайна!» «Красунечка! Дуже тендітна». «Божественно красивая!»

Напомним, что Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана и Дмитрия. Совсем скоро у пары появится третий ребенок, тоже мальчик.

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