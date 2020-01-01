Григорий Решетник поделился сексуальным снимком беременной жены
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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото своей супруги. На кадре звездная жена позирует в черном силуэтном платье с глубоким декольте. Кристина нежно обхватила руками округлившийся животик. Образ девушка дополнила легкими локонами на волосах и сдержанным макияжем.
Григорий подписал кадр так:
«Давайте почнемо цей тиждень з краси».
Поклонники восхитились чувственным фото, и рассыпались в комплиментах:
«У люблячого чоловіка дружина квітне. Дуже гарна світлина».
«Невероятная!»
«Ваша дружина втілення ніжності й жіночності. Надзвичайна!»
«Красунечка! Дуже тендітна».
«Божественно красивая!»
Напомним, что Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана и Дмитрия. Совсем скоро у пары появится третий ребенок, тоже мальчик.
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