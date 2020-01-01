"Вирус нас не пощадил": Наталка Денисенко с мужем болеют тяжелой формой COVID-19

Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко рассказала о второй недели борьбы с коронавирусом.

Читай также: Как Наталка Денисенко быстро вернулась в форму после рождения сына

Украинская актриса, звезда сериалов “Крепостная“ и “Село на миллион“ Наталка Денисенко рассказала подписчикам о борьбе ее семьи с коронавирусом. На своей странице в Инстаграм знаменитость призналась, что она, ее муж, актер Андрей Фединчик и 62-летняя мама болеют в тяжелой форме.

“Вторую неделю вся наша семья борется с COVID-19. Сказать что мы в адском состоянии, это ничего не сказать...На 4-й день у нас у всех (у меня, мужа и у моей мамы) диагностировали двухстороннюю пневмонию“, - поделилась Наталка.

Кроме того, телезвезда предположила, где она могла заразится COVID-19 и детальнее рассказала о самочувствии.

“Заразились мы, скорее всего, от родственников в Чернигове, когда забирали Андрюшку от бабушки, и, Слава Богу, не успели никого заразить из тех людей, с кем контактировали на следующий день. Даже удивились от позитивного теста, потому что, по ощущениям, это была просто лёгкая простуда, и мы сразу же сдали повторный анализ, но он тоже подтвердился. Хоть мы и сразу начали лечение, этот вирус все же нас не пощадил( Бывают дни когда сложно даже просто ходить. Просто не могу передать это чувство бессилия“, - написала Денисенко.

Также актриса рассказала, как переносит болезнь ее 3-летний сын Андрей и 62-летняя мама.

“Единственный “живой“ из нас, это наш Маленький Андрюша, все это время он, как маленькая обезьянка, взаперти, бегает и прыгает по квартире, у него никаких симптомов и осложнений уже 10 дней🙏 сложнее всего все проходит у моей мамы (ей 62 года), но надеемся на улучшение.... 😔🙏“, - сообщила Наталка Денисенко.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: