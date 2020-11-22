"Есть ли срок годности у женщины?": Седокова призналась, борется ли со старением

Анна Седокова написала пост об атаках хейтеров и посоветовала женщинам, как нужно относиться к возрасту .

Седокова призналась, что думает о своем возрасте instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая часто становится мишенью хейтеров в сети, заговорила о своем отношении к возрасту. Артистка призналась, что ее в последнее время критикуют за "несоответствующее поведения для почти 40-летней женщины".

Об этом Седокова написала в Инстаграм.

Пост Анна иллюстрировала эффектным фото в ярком купальнике.

"Каков срок годности у женщины ?



А что в 30 все уже ? Что по 40 годам ? А в 60 на улицу не выходить ?

"Старуха"

"Бабе почти 40 лет , а она все песни о малолетской любви поёт!"

Это краткий пересказ некоторых комментов под моим постом со свадьбы . Свадьбы! Счастливого события! Но я в который раз задумалась , почему эти женщины , так яростно хотят, чтоб моя жизнь , как женщины закончилась? У вас есть ответ на этот вопрос ?



Я помню как в детстве прилетала с народным ансамблем за границу и видела таких красивых женщин за 60, в платьях и на каблуках. Потом возвращалась домой и не понимала, почему у нас в 60 уже Бабушка и носишь платочек. Прошло 25 лет и я все так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту ? Взвешивать , как мясо на весах, ее морщины , неровности кожи и кг. Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода ? Или после двух и трёх детей ? Или не замужнюю в 35? Кто дал право вам , людям с пониженной верой в себя, выплевывать это на тех женщин , кто не боится жить свою лучшую жизнь!" - написала Седокова.

Артистка добавила, что женщина остается привлекательной в любом возрасте не благодаря пристальному уходу за собой, а из-за "молодого духа":

Дело не в "ты так хорошо сохранилась для своих лет". Дело в духе! Который не поломать гладкими высказываниями. Именно эта сила и огонь внутри , а не упругая попа, привлекает и создаёт желание подпитываться и находиться рядом с человеком . Совершать поступки и покорять вершины .



Девочки , не слушайте вы тех , кто кричит , что жизнь в 40,50,60 заканчивается . Как говорит моя любимая героиня в "Москва слезам не верит" - В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю 😉, - поделилась звезда.

К слову, Седокова отметила: чтобы стать счастливой, она не старается обмануть старость, а работает над ошибками прошлого:

"И ещё немного о старости . Не понимаю почему я должна начинать с ней отчаянно сражаться в 25? Откуда это в нашем обществе ? От того , что мужчин мало и те к молодым уходят ? Умные мужчины наоборот с женщинами постарше 😜 Но опять же не из-за возраста . Из за 🧠 и ❤️. Да я поддерживаю себя в форме , занимаюсь , но я не борюсь со старостью . Скорее с ошибками юности 😂 , как культура питания к примеру . В голове слова из какой то рекламы про «первые признаки старения» и там показывают девушку младше меня 😱 Если честно , я бы назвала эти «признаки появления ума» 🤪 И прекратила оценивать пригодность женщины по цифрам в паспорте . Мы же не делаем так с мужчинами", - написала Анна Седокова.

Седокова призналась, что думает о своем возрасте instagram.com/annasedokova

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