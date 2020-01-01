В сеть слили фото Тины Кароль в прозрачном платье
На странице фан-клуба Тины Кароль выложили снимок певицы, на котором видны бедра звезды .
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В сеть попало не совсем обычное фото певицы Тины Кароль. Официальный фан-клуб артистки разметил снимок, на котором Кароль появилась в интересном ракурсе - ее засняли со спины, показав “пикантную“ деталь.
Кадр выложили на страницу “Фантины“ в Инстаграм.
На фото Тина Кароль стоит за кулисами шоу "Танцы со звездами". Благодаря ракурсу - видно, что у звезды прозрачная юбка, под которой виднеется боди, обнажившее часть бедра артистки.
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