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В сеть слили фото Тины Кароль в прозрачном платье

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На странице фан-клуба Тины Кароль выложили снимок певицы, на котором видны бедра звезды .

Тина Кароль засветила бедра в прозрачном наряде
Тина Кароль засветила бедра в прозрачном наряде
instagram.com/_fantina

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В сеть попало не совсем обычное фото певицы Тины Кароль. Официальный фан-клуб артистки разметил снимок, на котором Кароль появилась в интересном ракурсе - ее засняли со спины, показав “пикантную“ деталь.

Кадр выложили на страницу “Фантины“ в Инстаграм.

На фото Тина Кароль стоит за кулисами шоу "Танцы со звездами". Благодаря ракурсу - видно, что у звезды прозрачная юбка, под которой виднеется боди, обнажившее часть бедра артистки.

Тина Кароль засветила бедра в прозрачном наряде
Тина Кароль засветила бедра в прозрачном наряде
instagram.com/_fantina

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Теги: Тина Кароль, наряды звезд, ягодицы
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Источник: ivоna bigmir)net

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