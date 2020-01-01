"Булочки что надо!": Британская модель показала ягодицы в неожиданном ракурсе

Деми Роуз поплавала под водой и впечатлила сеть своей фигурой.

Деми Роуз сняла видео о своих роскошных ягодицах instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз, которая известна своей сочной фигурой и умением красиво оголяться, завела публику новым видео. Девушка сняла ролик под водой. В центре внимания оказались ее пышные ягодицы в мини-трусиках.

Видео Деми Роуз выставила в Инстаграм.

В кадре она плывет в салатовом купальнике. Роскошные ягодицы модели оказываются в кадре выше спины и похожи на “сердечко“.

Вспоминая самые волшебные времена. Мальдивы ✨, - написала Деми.

Фолловеры похвалили видео и назвали ягодицы Деми “роскошными булочками“.

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