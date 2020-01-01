"Огонь": Похудевшая Никитюк в откровенной позе наделала шума в сети

Телеведущая Леся Никитюк позировала в кружевных колготках и коротком платье .

Никитюк поразила сеть фигурой в откровенном наряде instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк мастерски привлекает внимание публики. У Леси огромный арсенал методов: яркая внешность, бомбовое чувство юмора, а в последнее время знаменитость поражает еще и стильными оригинальными нарядами.

Так, на новом фото Никитюк позирует в эффектном образе, приняв откровенную позу.

Фото появилось в Инстаграм Леси.

Телеведущая сидит на столе перед зеркалом, подняв согнутую ногу на подставку. На Лесе - короткое темное платье, кружевные колготы и ботинки типа "берцев". Дополняет образ высокая прическа с челкой. В центре внимания оказываются длинные ноги звезды.

Доллар бы так падал, как мой вес на фото в инст😁, - написала Никитюк.

Никитюк поразила сеть фигурой в откровенном наряде instagram.com/lesia_nikituk

Геть змарніла😂

Вау, что это за красотка?🤨😍Какая ты, Леся, красивая!!!!😻

🔥🔥🔥

Просто розкішна 🔥

Крутая Леся, как комик и умная женщина, но не нужно тянуть на мисс Вселенную, да фш грешить, - написали в сети.

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