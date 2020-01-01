"Огонь": Похудевшая Никитюк в откровенной позе наделала шума в сети
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Популярная телеведущая Леся Никитюк мастерски привлекает внимание публики. У Леси огромный арсенал методов: яркая внешность, бомбовое чувство юмора, а в последнее время знаменитость поражает еще и стильными оригинальными нарядами.
Так, на новом фото Никитюк позирует в эффектном образе, приняв откровенную позу.
Фото появилось в Инстаграм Леси.
Телеведущая сидит на столе перед зеркалом, подняв согнутую ногу на подставку. На Лесе - короткое темное платье, кружевные колготы и ботинки типа "берцев". Дополняет образ высокая прическа с челкой. В центре внимания оказываются длинные ноги звезды.
Доллар бы так падал, как мой вес на фото в инст😁, - написала Никитюк.
- Геть змарніла😂
- Вау, что это за красотка?🤨😍Какая ты, Леся, красивая!!!!😻
- 🔥🔥🔥
- Просто розкішна 🔥
- Крутая Леся, как комик и умная женщина, но не нужно тянуть на мисс Вселенную, да фш грешить, - написали в сети.
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