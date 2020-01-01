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Такое вообще возможно? "Одесская Барби" показала осиную талию и пресс кубиками

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Блогер Валерия Лукьянова поразила новыми фото из спортзала .

Валерия Лукьянова показала нереально тонкую талию
Валерия Лукьянова показала нереально тонкую талию
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которую больше знают как “Одесскую Барби“ из-за сходства с культовой детской куклой, поразила новыми фото. девушка добавила снимки из спортзала, на которых показала нереально тонкую талию и рельефный пресс.

Фото появились в Инстаграм Лукьяновой.

В кадре Одесская Барби позирует в коротком топе и облегающих шортах. В центре внимания оказывается пресс кубиками и очень тонкая талия девушки. В руке Лукьянова держит гантель с большим весом.

Валерия Лукьянова показала нереально тонкую талию
Валерия Лукьянова показала нереально тонкую талию
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Теги: Валерия Лукьянова, Одесская Барби, спортивная форма
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Источник: Ivonа bigmir)net

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