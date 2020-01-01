Такое вообще возможно? "Одесская Барби" показала осиную талию и пресс кубиками

Блогер Валерия Лукьянова поразила новыми фото из спортзала .

Валерия Лукьянова показала нереально тонкую талию instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которую больше знают как “Одесскую Барби“ из-за сходства с культовой детской куклой, поразила новыми фото. девушка добавила снимки из спортзала, на которых показала нереально тонкую талию и рельефный пресс.

Фото появились в Инстаграм Лукьяновой.

В кадре Одесская Барби позирует в коротком топе и облегающих шортах. В центре внимания оказывается пресс кубиками и очень тонкая талия девушки. В руке Лукьянова держит гантель с большим весом.

Валерия Лукьянова показала нереально тонкую талию instagram.com/valeria_lukyanova21

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