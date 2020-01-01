"Как согреться?": Топовая украинская певица без белья поразила сеть

Слава Каминская снялась в коротком топе - на видео видно ее "торчащие соски".

Слава Каминская показала грудь крупным планом instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская наделала шума в сети новой публикацией. Слава выставила короткое видео, на котором прошлась в кроп-топе без белья.

Видео появилось в Инстаграм.

Слава позирует в коротеньком топике и шляпе. В кадре видны торчащие соски артистки.

Как согреваетесь холодными вечерами ? 🙈 - подписала Слава.

Фолловеры по-разному отреагировали на публикацию:

Может вам поучаствовать в шоу холостячка ?😊

Гарні груди ух 🔥🔥🔥

Гуд сиссюли)

Ого ) не х..себе 👍

можна було і без футболкі, - написали в сети.

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