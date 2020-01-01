Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Как согреться?": Топовая украинская певица без белья поразила сеть

Комментариев: 0
Слава Каминская снялась в коротком топе - на видео видно ее "торчащие соски".

Слава Каминская показала грудь крупным планом
Слава Каминская показала грудь крупным планом
instagram.com/babaslavka

Читай также: Больше не разведенка: Слава Каминская заинтриговала фото в свадебном платье

Участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская наделала шума в сети новой публикацией. Слава выставила короткое видео, на котором прошлась в кроп-топе без белья.

Видео появилось в Инстаграм.

Слава позирует в коротеньком топике и шляпе. В кадре видны торчащие соски артистки.

Как согреваетесь холодными вечерами ? 🙈  - подписала Слава.

Фолловеры по-разному отреагировали на публикацию:

  • Может вам поучаствовать в шоу холостячка ?😊
  • Гарні груди ух 🔥🔥🔥
  • Гуд сиссюли)
  • Ого ) не х..себе 👍
  • можна було і без футболкі, - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская, грудь, без белья, без бюстгальтера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь