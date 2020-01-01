"Как согреться?": Топовая украинская певица без белья поразила сеть
Слава Каминская снялась в коротком топе - на видео видно ее "торчащие соски".
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Участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская наделала шума в сети новой публикацией. Слава выставила короткое видео, на котором прошлась в кроп-топе без белья.
Видео появилось в Инстаграм.
Слава позирует в коротеньком топике и шляпе. В кадре видны торчащие соски артистки.
Как согреваетесь холодными вечерами ? 🙈 - подписала Слава.
Фолловеры по-разному отреагировали на публикацию:
- Может вам поучаствовать в шоу холостячка ?😊
- Гарні груди ух 🔥🔥🔥
- Гуд сиссюли)
- Ого ) не х..себе 👍
- можна було і без футболкі, - написали в сети.
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