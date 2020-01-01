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"Роскошная грива была": Ивлеева показала фото до карьеры на телевидении

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Ведущая "Орла и решки" поразила сеть архивными кадрами - Ивлеева очень изменилась во время проекта .

Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
instagram.com/_agentgirl_

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Популярная телеведущая, блогер, которую больше всего знают по тревел-шоу “Орел и решка“, Настя Ивлеева поразила сеть архивными фото.

Знаменитость показала, какой была до начала карьеры на ТБ.

Кадры Ивлеева добавила в Инстаграм.

На снимках у Насти длинные густые волосы пшеничного цвета.

Внимание! Это не фотошоп аххахаха
Хотели архивных фото, получайте:)
Тут разные периоды, начиная с 2009 года! Тут и прыщавый лобешник, и шрам, который ещё не перекрыт татухой, на втором фото, кстати, я с сеструхой раздавала листовки ресторана, в котором мы работали официантками, а на третьем моя подрружаня детства, которая скорее всего меня убьёт за это фото ахахах
Прикольно было порыться в архивах😂 но это вообще не жесть. У меня есть фотки, где я работала гоу гоу и фотки периода клуба лак, когда я фоткалась со звёздами, что приезжали петь туда по пятницам. Ох, с кем только не было фоток:) Сейчас со всеми знакома лично, все побывали у меня на шоу и со всеми дружу😂😂😂 показать?! Но только если этот пост дотянет до 1млн❤️

Жизнь удивительна, кончено!
КАКАЯ ФОТКА ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАШЛА? - написала Ивлеева.

Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
instagram.com/_agentgirl_

Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
instagram.com/_agentgirl_

Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
instagram.com/_agentgirl_

Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
instagram.com/_agentgirl_

Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
instagram.com/_agentgirl_

Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
Ивлеева поразила сеть снимками с натуральным цветом волос
instagram.com/_agentgirl_

  • Девочка кокетка стреляет в сердце метко 👍
  • От это грива Канеш 😏😏🤘🏻🤘🏻🤘🏻
  • Какие они же живые аутентичные и пропитаные детскими мечтами эти фотографии.
  • Оставайтесь такой же простой, своей не зависимо от количества денег в кармане.
  • Просто респект 🙈👍🏽 хорошенькая 😍
  • Не, ну раньше было лучше 😂😂😂, - написали в сети.

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Теги: Настя Ивлеева, Орел и Решка, архив, изменил внешность
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Источник: IVONA)bigmir.net

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