"Роскошная грива была": Ивлеева показала фото до карьеры на телевидении
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Популярная телеведущая, блогер, которую больше всего знают по тревел-шоу “Орел и решка“, Настя Ивлеева поразила сеть архивными фото.
Знаменитость показала, какой была до начала карьеры на ТБ.
Кадры Ивлеева добавила в Инстаграм.
На снимках у Насти длинные густые волосы пшеничного цвета.
Внимание! Это не фотошоп аххахаха
Хотели архивных фото, получайте:)
Тут разные периоды, начиная с 2009 года! Тут и прыщавый лобешник, и шрам, который ещё не перекрыт татухой, на втором фото, кстати, я с сеструхой раздавала листовки ресторана, в котором мы работали официантками, а на третьем моя подрружаня детства, которая скорее всего меня убьёт за это фото ахахах
Прикольно было порыться в архивах😂 но это вообще не жесть. У меня есть фотки, где я работала гоу гоу и фотки периода клуба лак, когда я фоткалась со звёздами, что приезжали петь туда по пятницам. Ох, с кем только не было фоток:) Сейчас со всеми знакома лично, все побывали у меня на шоу и со всеми дружу😂😂😂 показать?! Но только если этот пост дотянет до 1млн❤️
Жизнь удивительна, кончено!
КАКАЯ ФОТКА ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАШЛА? - написала Ивлеева.
- Девочка кокетка стреляет в сердце метко 👍
- От это грива Канеш 😏😏🤘🏻🤘🏻🤘🏻
- Какие они же живые аутентичные и пропитаные детскими мечтами эти фотографии.
- Оставайтесь такой же простой, своей не зависимо от количества денег в кармане.
- Просто респект 🙈👍🏽 хорошенькая 😍
- Не, ну раньше было лучше 😂😂😂, - написали в сети.
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