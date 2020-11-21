Крутое селфи: Оксана Марченко показала молодежный look и поразила сеть
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Телеведущая Оксана Марченко поразила сеть моложавым внешним видом. Знаменитость добавила свежее селфи и наделала шума в сети.
Фото появилось в Инстаграм Марченко.
Селфи знаменитость сделала напротив зеркала. Она позирует в очках с объемной оправой, слегка надув губы. Образ получился ярким и “молодежным“. Таким кадром телеведущая иллюстрировала пост о помощи тем, кому она необходима. Оксана Марченко сообщила, что построила дом для пострадавшей от пожара семьи.
Каждый на своём месте и в силу своих возможностей может обрести “салютики в сердце“. Весь секрет только в том, чтобы сделать счастливее того, кто в этом нуждается больше, чем ты, - написала Марченко.
Фолловеры похвалили селфи и подметили, что Марченко очень молодо выглядит:
- Фото 😍 просто невероятной энергетики 🥰
- Крутецкое селфи 🔥🔥🔥
- Вы выглядите превосходно! Фотка просто каааааайф🤩🤩🤩
- Очень крутое селфи 🤳 у Вас - как всегда
- Суперская фоточка 🤩🤩🤩
- Вы как всегда восхитительно выглядите. Офигенное селфи😻😻😻
- Выглядите как 20-ти летняя девчушка❤️, - написали в сети.
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