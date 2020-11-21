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Крутое селфи: Оксана Марченко показала молодежный look и поразила сеть

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Телеведущая Оксана Марченко выставила новое фото - подписчики "дали" ей 20 лет.

Оксана Марченко удивила переменами во внешности
Оксана Марченко удивила переменами во внешности
instagram.com/oksana.marchenko.official

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Телеведущая Оксана Марченко поразила сеть моложавым внешним видом. Знаменитость добавила свежее селфи и наделала шума в сети.

Фото появилось в Инстаграм Марченко.

Селфи знаменитость сделала напротив зеркала. Она позирует в очках с объемной оправой, слегка надув губы. Образ получился ярким и “молодежным“. Таким кадром телеведущая иллюстрировала пост о помощи тем, кому она необходима. Оксана Марченко сообщила, что построила дом для пострадавшей от пожара семьи.

Каждый на своём месте и в силу своих возможностей может обрести “салютики в сердце“. Весь секрет только в том, чтобы сделать счастливее того, кто в этом нуждается больше, чем ты, - написала Марченко.

Оксана Марченко удивила переменами во внешности
Оксана Марченко удивила переменами во внешности
instagram.com/oksana.marchenko.official

Фолловеры похвалили селфи и подметили, что Марченко очень молодо выглядит:

  • Фото 😍 просто невероятной энергетики 🥰
  • Крутецкое селфи 🔥🔥🔥
  • Вы выглядите превосходно! Фотка просто каааааайф🤩🤩🤩
  • Очень крутое селфи 🤳 у Вас - как всегда
  • Суперская фоточка 🤩🤩🤩
  • Вы как всегда восхитительно выглядите. Офигенное селфи😻😻😻
  • Выглядите как 20-ти летняя девчушка❤️, - написали в сети.

 

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Теги: Оксана Марченко, Молодость, селфи
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.11.2020, 19:37
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