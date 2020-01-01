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А ведь еще вчера на "Танцах" была: Санина поразила сеть беременным животиком

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Фронтвумен The Hardkiss показала фото в топе и коротких шортах и поразила сеть - звезда переоделась в Минни-Маус.

Юлия Санина поразила ярким образом в день рождения сына
Юлия Санина поразила ярким образом в день рождения сына
instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина показала яркий образ в день рождения сына. Знаменитость вместе с мужем, басистом Валерием Бебко устроила настоящий карнавал. Санина позировала в откровенном наряде с “мышиными“ ушами, а Вал - выбрал лаконичную черную футболку и джинсы.

Фото появились в Инстаграм.

Очевидно, они были сделаны во время беременности Юлии. Поскольку в образе Саниной есть яркая деталь - синяя накладка на животик. Дополняют образ ушки “Минни Маус“ и ботинки. Валерий надувает ярко-синий шарик. Такими яркими снимками пара поздравила сына с 5-летием.

Днём Рождения, мое чудо❤️
В тебе столько любви и нежности, столько характера и юмора. Я мечтала о тебе таком, мой сын.
Нашей с @val_bebko большой любви 5 лет❤️, - написала Санина.

Юлия Санина поразила ярким образом в день рождения сына
Юлия Санина поразила ярким образом в день рождения сына
instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина поразила ярким образом в день рождения сына
Юлия Санина поразила ярким образом в день рождения сына
instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина поразила ярким образом в день рождения сына
Юлия Санина поразила ярким образом в день рождения сына
instagram.com/the_hardkiss

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Теги: Микки Маус, Юлия Санина, маскарад, дети звезд, Валерий Бебко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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