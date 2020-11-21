Похудевшая Ким Кардашьян снялась топлес и засветила осиную талию
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Американская знаменитость - светская львица, модель и дизайнер Ким Кардашьян снялась в эффектном образе для рекламы. Селебрити представила новую коллекцию парфюма своего бренда, позируя топлес.
Фото появились в Инстаграм Кардашьян.
В кадре Ким засветилась в облегающем латексном боди, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру. А на втором фото появилась без белья, позируя спиной к камере. В центре внимания оказалась осиная талия Ким.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала похудевшую фигуру в микро-трусиках.
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