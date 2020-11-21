Похудевшая Ким Кардашьян снялась топлес и засветила осиную талию

Светская львица Ким Кардашьян снялась в эффектной рекламе без бюстгальтера .

Ким Кардашьян показала стройное тело без белья instagram.com/kimkardashian

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Американская знаменитость - светская львица, модель и дизайнер Ким Кардашьян снялась в эффектном образе для рекламы. Селебрити представила новую коллекцию парфюма своего бренда, позируя топлес.

Фото появились в Инстаграм Кардашьян.

В кадре Ким засветилась в облегающем латексном боди, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру. А на втором фото появилась без белья, позируя спиной к камере. В центре внимания оказалась осиная талия Ким.

Ким Кардашьян показала стройное тело без белья instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян показала стройное тело без белья instagram.com/kimkardashian

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала похудевшую фигуру в микро-трусиках.

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