"Я краснею": Бесстыдница Деми Роуз в образе скромницы показала грудь
Британская модель выставила пикантное фото с голой грудью и собрала лайки .
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Британская модель Деми Роуз, которая известна своими смелыми фото, решила побыть скромницей. Девушка продолжает радовать сеть пикантными снимками, но при этом застенчиво отводит в кадре глаза.
Такой кадр Деми выставила в Инстаграм.
На фото она позирует в расстегнутом бомбере, обнажив грудь. Голова модели полуопущена, а глаза стыдливо смотрят в пол.
“Я краснею“, - подписала фото Деми.
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