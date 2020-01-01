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"Я краснею": Бесстыдница Деми Роуз в образе скромницы показала грудь

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Британская модель выставила пикантное фото с голой грудью и собрала лайки .

Деми Роуз обнажила грудь и завела сеть
Деми Роуз обнажила грудь и завела сеть
instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз, которая известна своими смелыми фото, решила побыть скромницей. Девушка продолжает радовать сеть пикантными снимками, но при этом застенчиво отводит в кадре глаза.

Такой кадр Деми выставила в Инстаграм.

На фото она позирует в расстегнутом бомбере, обнажив грудь. Голова модели полуопущена, а глаза стыдливо смотрят в пол.

“Я краснею“, - подписала фото Деми.

Деми Роуз обнажила грудь и завела сеть
Деми Роуз обнажила грудь и завела сеть
instagram.com/demirose

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Теги: Деми Роуз, фото топлес, грудь
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Источник: Ivonа bigmir)net

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