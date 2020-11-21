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Редкий кадр: Модель с самой большой грудью показала снимок в мини-бикини

Комментариев: 0
Модель Мила Кузнецова, у которой самая большая в Украине грудь, засветила пышные бедра и ягодицы.

Мила Кузнецова показала фигуру в бикини
Мила Кузнецова показала фигуру в бикини
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Самая пышногрудая девушка Украины, модель Мила Кузнецова показала фигуру в мини-бикини. На этот раз знаменитость похвасталась не только роскошной грудью, но и бедрами.

Фото появилось в Инстаграм.

Мила в кадре стоит в реке Днепр, на фоне пешеходного моста. На девушке - розовое бикини с рюшами.

Ну это кайф 😵, - подписала снимок Мила Кузнецова.

Мила Кузнецова показала фигуру в бикини
Мила Кузнецова показала фигуру в бикини
instagram.com/mila_kuznetsova10

Фолловеры похвалили фото и фигуру модели.

Мила вы прекрасны естественны как сама ПРИРОДА😍😍😍
Ты имеешь очень красивую фигуру!🔥 Просто вау😍
Wow beautiful 🔥🔥🔥
Кракова же красота , какова ❤️❤️❤️
Such a lovely beauty👌👌💕🌹, - написали в сети.

Напоминаем, что в 2020-м Мила Кузнецова стала рекордсменкой Украины - ее натуральная грудь 13 размера оказалась самой пышной. Позже Мила заявила, что бюст увеличился до 15 размера. 

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Теги: Мила Кузнецова, фото в купальниках, фото в бикини
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.11.2020, 12:46
Оценка:  0
гость
МИЛА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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