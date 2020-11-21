Редкий кадр: Модель с самой большой грудью показала снимок в мини-бикини
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Самая пышногрудая девушка Украины, модель Мила Кузнецова показала фигуру в мини-бикини. На этот раз знаменитость похвасталась не только роскошной грудью, но и бедрами.
Фото появилось в Инстаграм.
Мила в кадре стоит в реке Днепр, на фоне пешеходного моста. На девушке - розовое бикини с рюшами.
Ну это кайф 😵, - подписала снимок Мила Кузнецова.
Фолловеры похвалили фото и фигуру модели.
Мила вы прекрасны естественны как сама ПРИРОДА😍😍😍
Ты имеешь очень красивую фигуру!🔥 Просто вау😍
Wow beautiful 🔥🔥🔥
Кракова же красота , какова ❤️❤️❤️
Such a lovely beauty👌👌💕🌹, - написали в сети.
Напоминаем, что в 2020-м Мила Кузнецова стала рекордсменкой Украины - ее натуральная грудь 13 размера оказалась самой пышной. Позже Мила заявила, что бюст увеличился до 15 размера.
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