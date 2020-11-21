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"Бедра сдулись": Похудевшая Каменских показала фото в мини-трусиках

Комментариев: 3
Певица Настя Каменских в белье запостила "утреннее" фото, показав фигуру - ее обвинили в фотошопе.

Похудевшая Каменских вызвала споры в сети
Похудевшая Каменских вызвала споры в сети
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских показала стройную фигуру и спровоцировала обсуждение в сети. Звезда выставила фото в трусиках, чтобы поклонники увидели результаты ее тренировок.

Кадр Каменских добавила в Инстаграм.

Настя стоит вполоборота к камере и поднимает футболку. В центре внимания оказываются бедра и ягодицы артистки.

Утренняя проверка формы после спорта ☺️💪

Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз? 😄

Но кстати, мышцы и правда на некоторое время после тренировки заметно крепнут. И когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Ещё одна классная причина заниматься именно после пробуждения ✔️ - написала Каменских.

Похудевшая Каменских вызвала споры в сети
Похудевшая Каменских вызвала споры в сети
instagram.com/kamenskux

Фолловеры отметили, что Настя сильно похудела, а некоторые заподозрили хороший фотошоп:

  • Это когда у тебя детей нет🤣После пробуждения,бежишь готовить кушать,кормить,убирать ,подмывать)))
  • Конечно ! Это ж святое 😍 а ещё лучше тренироваться перед зеркалом 😁😉
  • Куда смотрит муж🤭
  • Да!!! Я такая же😂 жалко, что днем животик не всегда такой, как после тренировки)))
  • Хах видео как в фотошопе уменьшила себе попку и ляшки
  • Бедра конкретно сдулись, - написали в сети.

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Теги: Настя Каменских, фигура, фото в бикини
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  21.11.2020, 12:47
Оценка:  0
гость
Мышц вообще нет, зачем ходит в тренажёрный зал непонятно. Один фиброз и жир.
гость  (аноним)  21.11.2020, 12:46
Оценка:  0
гость
Как же она комплексует из-за своей целлюлитной сраки. Тут только дурак не поймёт что фотошоп. Ноги колбасины, вообще бесформенные получились.
гость  (аноним)  21.11.2020, 12:10
Оценка:  0
гость
Блять хули с ней происходит. Раньше была axyительная сочная чика. Не силиконовая А потом сиськи пропали, теперь жопа исчезла. Я в душе не eбу как так может быть. Потап, поясни,чё за xyйня
Стилистика    21.11.2020, 11:51
Оценка:  -5
Стилистика
Плечи в два раза шире зада? Фотошоп.
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