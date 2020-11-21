"Бедра сдулись": Похудевшая Каменских показала фото в мини-трусиках

Певица Настя Каменских в белье запостила "утреннее" фото, показав фигуру - ее обвинили в фотошопе.

Похудевшая Каменских вызвала споры в сети instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских показала стройную фигуру и спровоцировала обсуждение в сети. Звезда выставила фото в трусиках, чтобы поклонники увидели результаты ее тренировок.

Кадр Каменских добавила в Инстаграм.

Настя стоит вполоборота к камере и поднимает футболку. В центре внимания оказываются бедра и ягодицы артистки.

Утренняя проверка формы после спорта ☺️💪

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Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз? 😄

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Но кстати, мышцы и правда на некоторое время после тренировки заметно крепнут. И когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Ещё одна классная причина заниматься именно после пробуждения ✔️ - написала Каменских. Похудевшая Каменских вызвала споры в сети instagram.com/kamenskux

Фолловеры отметили, что Настя сильно похудела, а некоторые заподозрили хороший фотошоп:

Это когда у тебя детей нет🤣После пробуждения,бежишь готовить кушать,кормить,убирать ,подмывать)))

Конечно ! Это ж святое 😍 а ещё лучше тренироваться перед зеркалом 😁😉

Куда смотрит муж🤭

Да!!! Я такая же😂 жалко, что днем животик не всегда такой, как после тренировки)))

Хах видео как в фотошопе уменьшила себе попку и ляшки

Бедра конкретно сдулись, - написали в сети.

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