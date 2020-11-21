София Ротару, несмотря на пандемию, готовится к новогодним съемкам в России .

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Представитель Софии Ротару в России, концертный промоутер Сергей Лавров рассказал изданию «Собеседник», что украинская легенда выступит 5 декабря в Москве на телесъемках «Песни года 2020».

Артистка целый год не давала никаких концертов, это будет ее первое телевизионное появление за долгий период.

Афиша Песня года 2020 https://www.instagram.com/pesnyagoda_officia

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Лавров отметает, что сейчас певица, как и все звезды в период коронавируса, остались без концертов, следовательно, лишены гонораров, но за выступление на «Песне года» кумир миллионов не получит деньги. Участие в новогодней телесолянке не оплачивается.

София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на “Песне года“ и даже готова отсидеть для этого карантин. Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале “Песня года“ будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет. А то в прошлом году, когда она выступила на “Песне года“, написали: “Денег нет, поехала зарабатывать в Россию“, - рассказал Сергей Лавров.

Кроме Софии Ротару в афише концерта «Песня года 2020» заявлены еще такие украинские артисты, как Ани Лорак и Таисия Повалий.

София Ротару готова отсидеть карантин ради выступления в Москве на «Песне года» https://www.instagram.com/sofiarotaru_fan

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