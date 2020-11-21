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София Ротару готова отсидеть карантин ради выступления в Москве на «Песне года»

Комментариев: 2
София Ротару, несмотря на пандемию, готовится к новогодним съемкам в России .
София Ротару готова отсидеть карантин ради выступления в Москве на «Песне года»
София Ротару готова отсидеть карантин ради выступления в Москве на «Песне года»
https://www.instagram.com/sofiarotaru_fan

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Представитель Софии Ротару в России, концертный промоутер Сергей Лавров рассказал изданию «Собеседник», что украинская легенда выступит 5 декабря в Москве на телесъемках «Песни года 2020».

Артистка целый год не давала никаких концертов, это будет ее первое телевизионное появление за долгий период.  

Афиша Песня года 2020
Афиша Песня года 2020
https://www.instagram.com/pesnyagoda_officia

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Лавров отметает, что сейчас певица, как и все звезды в период коронавируса, остались без концертов, следовательно, лишены гонораров, но за выступление на «Песне года» кумир миллионов не получит деньги. Участие в новогодней телесолянке не оплачивается.

София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на “Песне года“ и даже готова отсидеть для этого карантин. Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале “Песня года“ будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет. А то в прошлом году, когда она выступила на “Песне года“, написали: “Денег нет, поехала зарабатывать в Россию“, - рассказал Сергей Лавров. 

Кроме Софии Ротару в афише концерта «Песня года 2020» заявлены еще такие украинские артисты, как Ани Лорак и Таисия Повалий.

София Ротару готова отсидеть карантин ради выступления в Москве на «Песне года»
София Ротару готова отсидеть карантин ради выступления в Москве на «Песне года»
https://www.instagram.com/sofiarotaru_fan

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Теги: София Ротару, Песня года
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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ГyнВсемогущий    21.11.2020, 00:55
Оценка:  -21
ГyнВсемогущий
А как же"вийня с Расиий"?Смахивает на зраду!)))))
гость  (аноним)  21.11.2020, 00:21
Оценка:  +1
гость
Укропейцы, ФАС!!!!!
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