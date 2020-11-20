Джастин Бибер обратился к журналистам, которые тиражируют его не самые удачные снимки .

Читай также: Владимир Остапчук откровенно рассказал об общении с экс-супругой

26-летний канадский исполнитель Джастин Бибер взволновал тем, что Google при запросе его имени выдает фотографии периода, когда он боролся с болезнью Лайма.

Джастин Бибер сделал эмоциональное заявление в адрес СМИ https://www.instagram.com/justinbieber/

Я не знаю, какой алгоритм существует в интернете, и почему при наборе моего имени появляются одни и те же фото. Это сильно разочаровывает, учитывая, что я потратил много времени, чтобы выздороветь. Но я чувствую, что люди как будто пытаются саботировать меня», – записал обращение в сторис в Instagram.

По мнению певца, СМИ специально хотят его опорочить, выставляю худшие кадры с его изображением.

Напомним, что пару лет назад Бибер пострадал от укуса клеща, после этого, у артиста появились сильные кожные высыпания.

Джастин Бибер сделал эмоциональное заявление в адрес СМИ https://www.instagram.com/justinbieber/

Это расстраивает меня. Хотелось бы, чтобы они больше не использовали эти снимки. Я попросил их об этом. Я сделал много фотосессий с тех пор, и да, они не должны ставить эти фотографии, но по сути могут изменить снимки. Посмотрите на мою кожу сейчас. Сейчас так много хороших кадров, из которых они могут выбрать, - заявил Бибер.

Джастина не раз попадался папарациям с акне. Данная проблема отнюдь не эстетичная, но почему-то именно такие фото пользуются популярностью у некоторых изданий.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.