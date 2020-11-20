Джастин Бибер сделал эмоциональное заявление в адрес СМИ
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26-летний канадский исполнитель Джастин Бибер взволновал тем, что Google при запросе его имени выдает фотографии периода, когда он боролся с болезнью Лайма.
Я не знаю, какой алгоритм существует в интернете, и почему при наборе моего имени появляются одни и те же фото. Это сильно разочаровывает, учитывая, что я потратил много времени, чтобы выздороветь. Но я чувствую, что люди как будто пытаются саботировать меня», – записал обращение в сторис в Instagram.
Напомним, что пару лет назад Бибер пострадал от укуса клеща, после этого, у артиста появились сильные кожные высыпания.
Это расстраивает меня. Хотелось бы, чтобы они больше не использовали эти снимки. Я попросил их об этом. Я сделал много фотосессий с тех пор, и да, они не должны ставить эти фотографии, но по сути могут изменить снимки. Посмотрите на мою кожу сейчас. Сейчас так много хороших кадров, из которых они могут выбрать, - заявил Бибер.
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