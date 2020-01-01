Маша Ефросинина рассекретила свой ТОП-3 красавчиков среди украинских мужчин
Украинская ведущая, актриса, блогер, дизайнер и общественный деятель Маша Ефросинина приняла участие в программе “33 за 3“ на телеканале ICTV.
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Во время разговора с телезвездой, ведущая проекта Александра Кучеренко поинтересовалась, кого бы Ефросинина внесла в свой ТОП-3 красавчиков среди украинских мужчин. Маша, не долго думая, ответила что в ее тройке фаворитов находятся Сергей Притула, Иракли Макацария и ее муж, Тимур Хромаев.
“Красунчик точно Притула. Ще Іраклі Макацарія і мій чоловік“, - сказала знаменитость.
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