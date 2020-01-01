"Удобная роскошь": Светлана Лобода похвасталась новым купальником

Певица Светлана Лобода поделилась новыми кадрами с отдыха.

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая проживает сейчас в России, отправилась в небольшой отпуск. Название страны 38-летняя артистка пока не рассекретила, но уже успела сфотографироваться на пляже.

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Так, на своей странице в Инстаграм Лобода запостила несколько кадров, где продемонстрировала загорелое тело в новом раздельном купальнике с высокой талией и цветочным принтом. Пляжный образ Светлана дополнила темными очками с красной оправой.

“Роскошь должна быть удобной🤩😬😜“, - процитировала Коко Шанель певица.

Светлана Лобода похвасталась новым купальником instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода похвасталась новым купальником instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода похвасталась новым купальником instagram.com/lobodaofficial

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