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"Удобная роскошь": Светлана Лобода похвасталась новым купальником

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Певица Светлана Лобода поделилась новыми кадрами с отдыха.
"Удобная роскошь": Светлана Лобода похвасталась новым купальником
"Удобная роскошь": Светлана Лобода похвасталась новым купальником
instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая проживает сейчас в России, отправилась в небольшой отпуск. Название страны 38-летняя артистка пока не рассекретила, но уже успела сфотографироваться на пляже.

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Так, на своей странице в Инстаграм Лобода запостила несколько кадров, где продемонстрировала загорелое тело в новом раздельном купальнике с высокой талией и цветочным принтом. Пляжный образ Светлана дополнила темными очками с красной оправой.

“Роскошь должна быть удобной🤩😬😜“, - процитировала Коко Шанель певица.

Светлана Лобода похвасталась новым купальником
Светлана Лобода похвасталась новым купальником
instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода похвасталась новым купальником
Светлана Лобода похвасталась новым купальником
instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода похвасталась новым купальником
Светлана Лобода похвасталась новым купальником
instagram.com/lobodaofficial

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivonа bigmir)net

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