Жена Дзидзьо показала трогательные фото со свадьбы

Певица SLAVIA поздравила мужа Михаила Хому с 37-летием, опубликовав свадебные фото.

В пятницу, 20 ноября, лидер украинской группы “Dzidzio“, музыкант Михаил Хома отмечает день рождения. Артисту исполняется 37 лет. По случаю знаменательной даты его жена, певица SLAVIA (Ярослава Притула) решила публично поздравить именинника, опубликовав в соцсети редкие фотографии со свадьбы.

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На своей странице в Инстаграм SLAVIA запостила подборку кадров, сделанных в 2013 году. На первом снимке артистка в свадебном наряде заботливо поправляет бутоньерку Михаилу. Еще на одном фото запечатлен момент, где SLAVIA надевает серьги. Кроме того, супруга Дзидзьо показала декор свадебного стола. Отметим, что свадьба пары состоялась в день рождения Хомы.

“Переглядаючи фото з весілля, згадала багато приємних і смішних моментів... те, з яким піднесеним настроєм я збирала листя і шишки, щоб прикрасити весільний стіл, бо ти так любиш ліс 😍🍁🍁🍁... квіти у волоссі, і в букетах, через які я спізнилася на власне весілля, бо все мало бути ідеально (ох, цей перфекціонізм), а по дорозі, ще й умудрилася заскочити в салон, щоб зробити фото на новий паспорт з весільною зачіскою... 🙈🌺🌺🌺... а цей неймовірно красивий вид з ресторану на Львівську оперу, з якою в мене теж пов’язано багато приємних подій (перші виступи, перша зарплатня, яку я отримала ще школяркою)... Спогади, спогади... Їх ще так багато... 🥰❤️❤️❤️“, - обратилась к мужу SLAVIA.

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