Татьяна Высоцкая раскрыла семейные тайны ДНК

Татьяна Высоцкая, ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и аналитической программы «Вікна-новини» на СТБ, поделилась в сети своими семейными тайнами.

Так, Татьяна Высоцкая рассказала о двух загадочных историях.

Телеведущая, которая каждый вторник в 19:00 на СТБ раскрывает героям проекта их семейные секреты, поделилась с подписчиками в социальных сетях и своими.

«Насправді в мене в роду аж цілих дві таємничі історії, які просяться на знімальний майданчик нашого проєкту. Перша з татового боку – про прадіда-цигана (тоді ще не було мови про ромів і це слово тут уособлює харизму). І полюбив він панночку, і втекли вони разом у прекрасні засвіти Дніпропетровщини. І ніби саме звідти в нас довгі вії, чорні брови.

Друга ще яскравіша і претендує – на баронство і мільйони, не менше! Отже. Жила-була мамина прабабця і працювала вона покоївкою в німецького поміщика барона Фальц-Фейна в Асканіі-Новій на Херсонщині. А одружений барон був дуже ласим до жінок, про це і в багатьох джерелах є. Врешті, прапра завагітніла і її швиденько видали за керівничого обійстям. Так от, старша донька, моя прабабуся Ніна, завжди вирізнялася від решти дітей в родині. Білі руки, витончені манери, інші риси обличчя і обдарованість до шиття.

Та документи загубилися, свідчень не лишилося, так все це стало родинними байками. От би зробити такий тест ДНК – з нащадками барона, які нині живуть в Ліхтенштейні і є мільйонерами. Але казки – то казки», - делится телеведущая.

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