Виктор Бронюк: У меня не было цели стать знаменитым

Сегодня группа «ТІК» и ее фротмен Виктор Бронюк известны на всю страну.

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Впрочем, сам Виктор никогда не стремился к славе и популярности. Об этом он рассказал ведущей шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Иванне Онуфрийчук.

«После выхода песни «Олені, олені» я не проснулся знаменитым. Вообще, у меня не было цели стать знаменитым», – поделился артист.

На вопрос ведущей о том, как начинающей группе «ТІК» удалось записать дуэт с уже хорошо известной группой «Ляпис Трубецкой», Виктор ответил:

«Все очень просто – мы выиграли в карты. А карточный долг нужно отдавать. На то время мы занимались организацией ивентов, поэтому были знакомы со многими артистами. А знакомства давали возможность коммуникации. Поскольку наше направление совпадало на тот момент с деятельностью группы «Ляпис Трубецкой», мы решили предложить им дуэт. Для них это был интересный эксперимент, а для нас – ускоряло наш выход в широкие массы».

Больше интересного о жизни известных украинских мужчин узнавайте в шоу «Без краватки» на канале НЛО TV!

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