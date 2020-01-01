Анна Седокова запостила новый кадр из тайной свадьбы с Янисом Тиммой

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова показала свадебное фото и анонсировала запись нового трека.

Бывшая солистка “ВИА Гры“, украинская певица Анна Седокова, которая сейчас проживает в России, поделилась ранее неопубликованной свадебной фотографией. В начале сентября артистка стала женой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя знаменитость запостила кадр, где детально можно рассмотреть ее свадебный наряд. Анна сидела на капоте автомобиля в белом кружевном платье и фате. Рядом с ней позировал новоиспеченный муж. Пара демонстрировала на камеру обручальные кольца.

В описании к снимку Седокова сообщила, что скоро подпишет контракт с новой музыкальной компанией и выпустит трек, который подарит влюбленным на их свадьбу.

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