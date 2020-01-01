Экс-"ВИА Гра" Кожевникова запостила соблазнительные кадры в шелковом платье
Украинская артистка Анастасия Кожевникова, которая в 2013-2018 годах была одной из участниц трио “ВИА Гра“, поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами из недавней фотосьемки.
Читай также: В маленьком платьице: Светлана Лобода показала домашнее селфи
Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя исполнительница опубликовала несколько снимков и видео, где она предстала в легком шелковом платье на бретелях шоколадного цвета от украинского бренда Serenity. Анастасия позировала с едва заметным макияжем и распущенными волосами.
Пользователи Сети отметили, что кадры получились очень красивыми и платье идеально подходит Кожевниковой.
- Ты прекрасна, такие красивые снимки! 😍
- Как Вам идёт этот цвет😍❤️
- Вау, как же это красиво!😍
- Какие красивые и нежные фото✨ Настя, ты неотразима!💘
- Сколько нежности в этом фото
- Гарна дівчина💙💛👍
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Упала в обморок от счастья“: Анна Седокова высказалась о поцелуе с Меладзе
- Дочь Веры Брежневой соблазнительно выгнулась в откровенном наряде
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил