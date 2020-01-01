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Экс-"ВИА Гра" Кожевникова запостила соблазнительные кадры в шелковом платье

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Певица Анастасия Кожевникова позировала в наряде от украинского бренда.
Экс-"ВИА Гра" Кожевникова запостила соблазнительные кадры в шелковом платье
Экс-"ВИА Гра" Кожевникова запостила соблазнительные кадры в шелковом платье
instagram.com/anastasiakozhevnikova

Украинская артистка Анастасия Кожевникова, которая в 2013-2018 годах была одной из участниц трио “ВИА Гра“, поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами из недавней фотосьемки.

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Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя исполнительница опубликовала несколько снимков и видео, где она предстала в легком шелковом платье на бретелях шоколадного цвета от украинского бренда Serenity. Анастасия позировала с едва заметным макияжем и распущенными волосами. 

Пользователи Сети отметили, что кадры получились очень красивыми и платье идеально подходит Кожевниковой.

  • Ты прекрасна, такие красивые снимки! 😍
  • Как Вам идёт этот цвет😍❤️
  • Вау, как же это красиво!😍
  • Какие красивые и нежные фото✨ Настя, ты неотразима!💘
  • Сколько нежности в этом фото
  • Гарна дівчина💙💛👍

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Теги: Анастасия Кожевникова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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