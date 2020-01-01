Экс-"ВИА Гра" Кожевникова запостила соблазнительные кадры в шелковом платье

Певица Анастасия Кожевникова позировала в наряде от украинского бренда.

Украинская артистка Анастасия Кожевникова, которая в 2013-2018 годах была одной из участниц трио “ВИА Гра“, поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами из недавней фотосьемки.

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Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя исполнительница опубликовала несколько снимков и видео, где она предстала в легком шелковом платье на бретелях шоколадного цвета от украинского бренда Serenity. Анастасия позировала с едва заметным макияжем и распущенными волосами.

Пользователи Сети отметили, что кадры получились очень красивыми и платье идеально подходит Кожевниковой.

Ты прекрасна, такие красивые снимки! 😍

Как Вам идёт этот цвет😍❤️

Вау, как же это красиво!😍

Какие красивые и нежные фото✨ Настя, ты неотразима!💘

Сколько нежности в этом фото

Гарна дівчина💙💛👍

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