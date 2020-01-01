Младшая сестра Кейт Мосс не против закрутить роман с девушкой
Младшая сестра одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Кейт Мосс, британская модель Лотти Мосс, заявила, что считает себя пансексуальной. Об этом она призналась во время прямого эфира в Инстаграм.
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Так, один из пользователей Сети спросил у 22-летней Лотти, могла бы она состоять в любовных отношениях с женщиной. Мосс-младшая ответила, что встречалась бы с человеком независимо от его пола.
“Я пансексуальна, так что не против любого гендера. К тому же это меняется день ото дня. Это зависит от того, с кем я познакомлюсь“, – заявила модель.
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