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Джамала показала, как оформила детскую комнату своих сыновей

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Певица Джамала поделилась кадрами из семейной фотосессии в детской комнате.
Джамала показала, как оформила детскую комнату своих сыновей
Джамала показала, как оформила детскую комнату своих сыновей
instagram.com/jamalajaaa

Украинская исполнительница Джамала, которая в 2016 году принесла победу нашей стране на “Евровидении“, рассказала подписчикам о радостном событии в ее личной жизни.

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Сегодня, 19 ноября, ее младшему сыну Селиму-Гираю исполнилось 5 месяцев. По случаю праздника звездная мама запостила в Инстаграм подборку снимков из нежной фотосессии с мужем и обеими сыновьями. На этот раз семейство позировало в детской комнате, оформленной в светлых тонах.

“5 місяців без сну, але 5 місяців тотальної любові ❤️“, - подписала фото Джамала.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivonа bigmir)net

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