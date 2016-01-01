Джамала показала, как оформила детскую комнату своих сыновей

Певица Джамала поделилась кадрами из семейной фотосессии в детской комнате.

Украинская исполнительница Джамала, которая в 2016 году принесла победу нашей стране на “Евровидении“, рассказала подписчикам о радостном событии в ее личной жизни.

Читай также: Откровенное признание: Джамала рассказала, как провела карантин выходного дня

Сегодня, 19 ноября, ее младшему сыну Селиму-Гираю исполнилось 5 месяцев. По случаю праздника звездная мама запостила в Инстаграм подборку снимков из нежной фотосессии с мужем и обеими сыновьями. На этот раз семейство позировало в детской комнате, оформленной в светлых тонах.

“5 місяців без сну, але 5 місяців тотальної любові ❤️“, - подписала фото Джамала.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: