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Больше не разведенка: Слава Каминская заинтриговала фото в свадебном платье

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками фото в свадебном платье.

Слава Каминская заинтриговала фото в свадебном платье
Слава Каминская заинтриговала фото в свадебном платье
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость предстала в пышном свадебном платье с фатой и букетом невесты в руках. Образ артистка дополнила сдержанным макияжем и легкой волной на волосах. Под публикацией Слава написала, что белое платье надела для участия в шоу «Кто сверху?»

Поклонники уже долгое время размышляют о новом избраннике любимой артистки, поэтому провокационное фото лишь подогрело интерес у подписчиков, которые начали обсуждение в комментариях:

«Вам идет».

«Я подумала Анджелина Джоли))».

«Разведёнки есть в зале???»

«О боже!!! Какая красотка!😍😍😍»

«Ой какая красота».

«Гарная 🌸🌸🌸».

 

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Теги: Слава Каминская, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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