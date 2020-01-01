Больше не разведенка: Слава Каминская заинтриговала фото в свадебном платье
Читай также: Настя Каменских похвасталась стройной фигурой, но фанаты не оценили
Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость предстала в пышном свадебном платье с фатой и букетом невесты в руках. Образ артистка дополнила сдержанным макияжем и легкой волной на волосах. Под публикацией Слава написала, что белое платье надела для участия в шоу «Кто сверху?»
Поклонники уже долгое время размышляют о новом избраннике любимой артистки, поэтому провокационное фото лишь подогрело интерес у подписчиков, которые начали обсуждение в комментариях:
«Вам идет».
«Я подумала Анджелина Джоли))».
«Разведёнки есть в зале???»
«О боже!!! Какая красотка!😍😍😍»
«Ой какая красота».
«Гарная 🌸🌸🌸».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Полураздетая Ким Кардашьян устроила фотосессию на снегу
- Меган Фокс рассказала о чувствах к молодому любовнику
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил