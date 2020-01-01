Больше не разведенка: Слава Каминская заинтриговала фото в свадебном платье

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками фото в свадебном платье.

Слава Каминская заинтриговала фото в свадебном платье instagram.com/babaslavka

Читай также: Настя Каменских похвасталась стройной фигурой, но фанаты не оценили

Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость предстала в пышном свадебном платье с фатой и букетом невесты в руках. Образ артистка дополнила сдержанным макияжем и легкой волной на волосах. Под публикацией Слава написала, что белое платье надела для участия в шоу «Кто сверху?»

Поклонники уже долгое время размышляют о новом избраннике любимой артистки, поэтому провокационное фото лишь подогрело интерес у подписчиков, которые начали обсуждение в комментариях:

«Вам идет». «Я подумала Анджелина Джоли))». «Разведёнки есть в зале???» «О боже!!! Какая красотка!😍😍😍» «Ой какая красота». «Гарная 🌸🌸🌸».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.