Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Самая красивая»: Надежда Мейхер поразила поклонников своей красотой

Комментариев: 0
Украинская певица Надежда Мейхер поделилась с подписчиками нежным селфи.

Надежда Мейхер поразила поклонников своей красотой
Надежда Мейхер поразила поклонников своей красотой
instagram.com/nadyameiher

Читай также: Настя Каменских похвасталась стройной фигурой, но фанаты не оценили

Популярная исполнительница Надежда Мейхер на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость предстала в нежно-розовой кофточке с легким макияжем, который лишь подчеркнул естественную красоту артистки. Образ звезда дополнила собранными волосами с одним локоном спереди лица. Под публикацией Надежда рассказала о выходе второй части фильма «Великі вуйки», где попробовала себя в роли актрисы.

Поклонники восхитились природной красотой Мейхер, и рассыпались в комплиментах:

«Надь, ты очень приятная женщина».

«Супер-супер! Такая классная!»

«Клевая».

«Самая красивая».

«Наденька, ты красота».

Напомним, что Надежда Мейхер стала участницей шоу «Танці з зірками 2020». Знаменитость каждый эфир поражает зрителей новыми постановками, а они преданно отдают за нее свои голоса. Благодаря народной любви Мейхер стала полуфиналисткой шоу и продолжит борьбу за победу. Также женщина признавалась, что участие в проекте стало для нее своеобразным трамплином, который вернет ее в мир шоу-бизнеса.

 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Надежда Мейхер, певица, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь