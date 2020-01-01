«Самая красивая»: Надежда Мейхер поразила поклонников своей красотой

Украинская певица Надежда Мейхер поделилась с подписчиками нежным селфи.

Надежда Мейхер поразила поклонников своей красотой instagram.com/nadyameiher

Читай также: Настя Каменских похвасталась стройной фигурой, но фанаты не оценили

Популярная исполнительница Надежда Мейхер на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость предстала в нежно-розовой кофточке с легким макияжем, который лишь подчеркнул естественную красоту артистки. Образ звезда дополнила собранными волосами с одним локоном спереди лица. Под публикацией Надежда рассказала о выходе второй части фильма «Великі вуйки», где попробовала себя в роли актрисы.

Поклонники восхитились природной красотой Мейхер, и рассыпались в комплиментах:

«Надь, ты очень приятная женщина». «Супер-супер! Такая классная!» «Клевая». «Самая красивая». «Наденька, ты красота».

Напомним, что Надежда Мейхер стала участницей шоу «Танці з зірками 2020». Знаменитость каждый эфир поражает зрителей новыми постановками, а они преданно отдают за нее свои голоса. Благодаря народной любви Мейхер стала полуфиналисткой шоу и продолжит борьбу за победу. Также женщина признавалась, что участие в проекте стало для нее своеобразным трамплином, который вернет ее в мир шоу-бизнеса.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.