Никто не ожидал: Настя Приходько засветила свои прелести в ванной
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Популярная исполнительница Настя Приходько на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость нежится в ванной с пеной и лепестками роз в черном шелковом топе без белья, демонстрируя свои стройные ножки. Сексуальности образу придала бретелька, которая небрежно упала с плеча артистки.
Под публикацией Приходько рассказала, что любит принимать ванну:
«Люблю принимать ванну в холод, слякоть, мороз и представлять как сейчас мерзко и неприятно людям на улице. Занавес 😅
Теперь можете бросать в меня тапки 😂🔥
Скоро будет именно та холодная пора😈 Утепляйтесь
P.S. а, ещё люблю аромамасла, сольку... приглушённый свет💡».
Настя не часто радует фанатов откровенными снимками, поэтому подписчики были шокированы, увидев звезду в таком образе:
«Ну такой фотки мы точно не ожидали! Какая же вы красивая».
«Ого, какая красавица!»
«Неожиданно, но очень сексуально».
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