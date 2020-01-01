Никто не ожидал: Настя Приходько засветила свои прелести в ванной

Украинская певица Настя Приходько поделилась пикантным снимком с подписчиками.

Настя Приходько засветила свои прелести в ванной instagram.com/prykhodko_official

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Популярная исполнительница Настя Приходько на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость нежится в ванной с пеной и лепестками роз в черном шелковом топе без белья, демонстрируя свои стройные ножки. Сексуальности образу придала бретелька, которая небрежно упала с плеча артистки.

Под публикацией Приходько рассказала, что любит принимать ванну:

«Люблю принимать ванну в холод, слякоть, мороз и представлять как сейчас мерзко и неприятно людям на улице. Занавес 😅

Теперь можете бросать в меня тапки 😂🔥

Скоро будет именно та холодная пора😈 Утепляйтесь

P.S. а, ещё люблю аромамасла, сольку... приглушённый свет💡».

Настя не часто радует фанатов откровенными снимками, поэтому подписчики были шокированы, увидев звезду в таком образе:

«Ну такой фотки мы точно не ожидали! Какая же вы красивая». «Ого, какая красавица!» «Неожиданно, но очень сексуально».

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